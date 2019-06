1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 03 Junio 2019

Taxistas de Santo Domingo, agremiados en la Unión Provincial de Cooperativas de Taxis (Unitaxis) y en la Unión de Compañías de Taxistas (Ucottax) protagonizan una paralización de actividades como protesta por la decisión de un juez, que aceptó una acción de protección interpuesta por una nueva compañía de taxis que se creó mediante una Notaría.

La Unidad Judicial de Santo Domingo amaneció rodeada de taxis de las dos organizaciones. Los vehículos se estacionaron a lo largo de la avenida Abraham Calazacón.

Esta acción es parte de la protesta que realizan contra un juez que aceptó una acción de protección interpuesta por la compañía Comprovtsa, que fue creada a inicios del 2018 por la Notaría Séptima del cantón Santo Domingo.

La creación fue rechazada por las dos uniones de taxis y en junio de 2018 interpusieron una acción de protección ante la Corte Provincial, que fue dada en favor de las organizaciones.

En su defensa, los taxistas aducían que las notarías no son competentes para crear compañías de taxis debido a que se debe realizar un estudio de factibilidad y deben contar con los permisos que otorgan las entidades rectoras como la Empresa Pública Municipal de Transporte.

Heckel Vega, quien era gerente de la empresa pública, indicó ante la Corte Provincial, que según un estudio de factibilidad no se podía crear más compañías de taxis porque la demanda de usuarios no lo permitía, además que no había permisos de operación para esta modalidad.

En mayo de 2019, la compañía cuestionada interpuso otra acción de protección contra la Empresa Pública Municipal de Transporte. Un juez aceptó el pedido judicial y esto incide en la protesta que realizan los taxistas.

Fausto Mera, presidente de Unitaxis, refirió que ya se demostró en la Corte Provincial que la creación de otra compañía no era posible.

“Estamos pidiendo a la Judicatura que revise la actuación del juez, que ahora da paso a esta compañía que no ha cumplido con la ley”, expresó el dirigente.

Por parte de Comprovtsa no se han dado declaraciones hasta el momento. (El Universo)