Detalles Publicado el Miércoles, 29 Mayo 2019

La decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha que declaró la nulidad parcial del caso de David Romo, abre la posibilidad de que el Estado está reconociendo su responsabilidad en la desaparición forzada, así lo explicó Alex Bonifaz, abogado de Alexandra Córdova, madre del joven.

En entrevista con radio Sonorama, indicó que en esta nulidad, la fiscal Coba tuvo la valentía de desenmascarar a sus compañeros e indicar que en este caso hubo una violación de procedimiento.

"La madre de David Romo siempre denunció su desaparición forzada y eso fue manipulado por la Policía y la Fiscalía que actuaron creando varios delitos para finalmente terminar en el asesinato utilizando a personas con antecedentes", aseveró.

Según el jurista, los policías y fiscales sabían dónde estaba Romo.

"Desde que David desapareció he denunciado la serie de irregularidades que se dieron en este proceso, pasaron varias autoridades y no hicieron nada , ahora ellos tienen responsabilidad, son 6 años perdidos en la búsqueda de mi hijo".

"El Estado tiene una deuda enorme conmigo, quiero que el Estado me devuelva a mi hijo, si en 6 años no pudo o no quiso hacer, ahora tiene que decirme dónde está mi hijo", dijo.