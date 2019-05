1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 28 Mayo 2019

Versiones que no coinciden y preguntas sin responder dejan la fuga de tres reclusos de la Penitenciaría del Litoral y la captura de un policía que, supuestamente, intentó ingresar municiones a la cárcel de Turi. Los hechos ocurrieron ayer, a 10 días de la declaratoria de Emergencia en el Sistema Carcelario y a 11 del Decreto de Estado de Excepción.

Por el primer suceso, cuatro guías penitenciarios y un policía permanecen detenidos para investigaciones con respecto al escape, que habría ocurrido alrededor de la 01:20. Se conoce que los reclusos fingieron que uno de ellos estaba herido. Aprovecharon que el agente que los llevaba al policlínico estaba solo y lo amenazaron con un arma, luego saltaron una pared que limitaba con el río Daule.

Tras la evasión de los internos, considerados de alta peligrosidad, uno de los uniformados del Distrito Pascuales comentó que la fuga quedó registrada en las cámaras de video. Sin embargo, el jefe subrogante de la Zona 8, Carlos Mera, dijo que en ese sector ninguna de las cámaras funciona.

Por testimonios de los guías, el director de la Penitenciaría, Alfredo Muñoz, conoció que, antes de irse, los prófugos amenazaron con atentar contra su vida. Según él, la fuga pudo ser mayor, pues en el Pabellón 8, donde se encontraban, 900 presos, a pesar de que su capacidad es de 450.

Situación

Durante la jornada, el subsecretario de Rehabilitación Social, Julio Ballesteros, recibió en Quito a un grupo de exguías penitenciaros que le entregaron una propuesta para que se revisen sus expedientes y se los reincorpore. En sus declaraciones, confirmó la fuga en la Penitenciaría. Mencionó que los problemas, en esa cárcel, empezaron el último jueves, cuando se realizaron los 50 primeros traslados a la cárcel zonal 8 de Guayaquil.

Esta estrategia sería una de las primeras acciones para lidiar con el hacinamiento y la peligrosidad de algunos grupos. Según Ballesteros, en los próximos 20 o 30 días se convocaría a un concurso público para contratar a 500 guías penitenciarios.

Con respecto al policía detenido en la cárcel de Turi, quien intentaba ingresar balas 9 milímetros en su chaleco, Ballesteros dijo que recibieron solo una notificación extraoficial; sin embargo, este medio conoció que el sospechoso era un funcionario nuevo y que lo dejaron en libertad.

Fallas del sistema

“Lo primero es recuperar el control de las cárceles”, dijo el experto en seguridad Ricardo Camacho, al analizar los hechos que se han registrado a pesar del Estado de Excepción y Emergencia. Como exsubsecretario de Rehabilitació, conoció que la Penitenciaría del Litoral es una de las que más deficiencias tiene en vigilancia, pues se necesitan al menos 400 cámaras.

Para él, lo más urgente es la decisión política de cambiar a las autoridades que dirigen el sistema que está “podrido” y ha alcanzado índices de corrupción en los que están involucradas personas en todos los niveles.

Con relación a la convocatoria que se prepara para la contratación de nuevos guías, Camacho opinó que no tiene sentido, porque no se presentan lineamientos claros: “Si no hay seguridad no se puede mejorar nada más”. Esto, en un panorama en el que, inclusive, Ballesteros ha reconocido que por los sucesos de violencia, las capacitaciones no se han cumplido con normalidad. (La Hora)