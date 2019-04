1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Abril 2019

Los dos equipos para realizar radioterapias que tiene el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito no funcionan. Hay 100 pacientes que se encuentran a la espera de recibir este tratamiento para el cáncer. Las autoridades aseguran que ambos estarán operativos hasta los primeros días de mayo.

Desperado y sin saber a dónde más acudir está César Yánez de 68 años. Desde hace 3 meses fue diagnosticado con cáncer al colon, pero no ha podido recibir el tratamiento de radioterapia, pues los dos equipos con los que cuenta el hospital están dañados.



César cuenta además que al no poder garantizarle el tratamiento en el hospital, el médico radiólogo le recomendó su transferencia a otra casa de salud con la que se tenga convenio, pero la derivación tampoco fue autorizada.



En el Hospital Andrade Marín unos 1.300 pacientes reciben radioterapia cada año, pero al momento las atenciones están suspendidas como lo comprobamos en un recorrido. Las autoridades de esta casa de salud aseguran que la primera se averió a inicio de marzo y la segunda hace una semana.



Para su reparación el hospital ha tenido que importar los repuestos para ambos equipos y estarían próximos a llegar al país, por lo que se esperaría que uno de ellos esté listo hasta más tardar el lunes y la otro hasta principios de mayo.



Adicional a esto las autoridades aclaran que las derivaciones a clínicas con las que se tiene convenio no son negadas por falta de recursos.



Con la reparación de estas máquinas cerca de 100 pacientes podrán retomar sus tratamientos, entre ellos César a quien los ofrecimientos de las autoridades le devuelven la esperanza. (Ecuavisa)