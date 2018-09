Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 08 Septiembre 2018

El malestar por el cobro de diezmos en la Asamblea es general. La mayoría se excluye del problema.

- ¿Qué piensa de las denuncias de los diezmos?

- Estoy seguro de que no corresponden a la mayoría de asambleístas, pero nos afectan a todos. Creo que son temas puntuales. Quienes dicen tener las pruebas, que denuncien sin ningún temor. En la Asamblea existe el espíritu de respaldar a todas las personas que tienen el derecho de denunciar ante el CAL, Fiscalía o Contraloría.

- ¿Qué pasará si se comprueban las denuncias?

- Dejando de lado el espíritu de cuerpo, habrá que hacer una limpieza para demostrar que en la Asamblea no se toleran estas acciones.

- ¿Los legisladores implicados deberían salir del cargo?

- Por supuesto.

- Usted pide un código de ética. ¿Cuál es su propuesta?

- Hay que recordar que el código de ética para la Asamblea fue eliminado en Montecristi. Casi todas las Asambleas del mundo cuentan con instrumentos así. La OEA tiene un programa de fortalecimiento a escala regional. Deberíamos contar con un código que, en primer lugar, establezca una comisión de ética conformada por las cinco mayores bancadas. Una de sus tareas sería investigar de oficio o por denuncia de, al menos, el 10 % de asambleístas los hechos de corrupción que se habrían dado, con el correspondiente sigilo. Si los hechos son probados, los casos deberían pasar a conocimiento del pleno. Además, en el momento que la justicia pida el levantamiento de la inmunidad debería ser esta comisión la que elabore un informe e investigue.

- ¿Sería una instancia de investigación, no de sanción?

- También de sanción. El informe puede establecer sanciones pecuniarias, suspensión temporal o la destitución.

- ¿Por qué cree que es necesario que los asambleístas tengan un código?

- Todas las Asambleas con respetabilidad social tienen que generar este tipo de mecanismos que permitan, por ejemplo, que los ecuatorianos sientan que los asambleístas estamos sometidos al imperio de la ley.

- Usted ha denunciado que los cobros a cambio de puestos no son exclusivos de la Asamblea. ¿Qué otros casos hay?

- La corrupción está tan enraizada que no hay lugar en el estamento público en el que no se conozcan hechos de corrupción. Estoy cursando información a las autoridades para que se investiguen denuncias en varios gobiernos autónomos en los cuales, para renovar los contratos de los trabajadores, se les ha pedido erogaciones importantes. También hay un caso en Sucumbíos, que se presentó en la Fiscalía, contra un funcionario del actual régimen que habría cobrado dinero por la entrega de cargos públicos. Esta denuncia no ha tenido resolución.