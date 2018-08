1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 05 Agosto 2018

Dos jóvenes fueron asesinados el viernes en Guayaquil. La primera víctima fue Brayan Stalin Loor Chávez, de 24 años, quien trabajaba como guardia de seguridad de la empresa Privanorte.

De acuerdo con información de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), el joven recibió un disparo en el ingreso de un subcentro de salud en las calles 30 y Maldonado, en el suburbio de la ciudad.

Kelly Mendoza le contó a los agentes que eran las 08:00 y esperaban un turno para la atención cuando vieron que el custodio ingresó herido al establecimiento.

Luego se dieron cuenta de que un hombre, aparentemente extranjero por su acento, que estaba en el lugar se paró y se puso detrás del guardia, pocos segundos después escucharon un disparo.

El individuo, que vestía chompa blanca y gorra azul, salió corriendo y escapó en una moto que era conducida por otro hombre.

Brayan Loor fue trasladado al hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) donde falleció a las 19:30. La víctima tenía un disparo en el muslo.

Dos horas antes de la muerte de Loor, un joven fue baleado en la Cdla. Guayaquil, cerca de un centro comercial.

Según testigos, la víctima Steve Arturo Caba Chamaidán, de 21 años, se resistió al robo de sus pertenencias.

Manuel, el padre de Steve, contó que una chica llamó a su esposa para avisarle que su hijo había muerto.

“Me dijo que 2 hombres en moto le quisieron robar y le dispararon en el pecho”, precisó el progenitor en la denuncia asentada en la Fiscalía de Guayas.

Germán Acosta, de la Dinased, informó que “al parecer no le pudieron robar nada, tiene su teléfono, su cadena y su mochila. El joven iba a ver a su novia que trabaja muy cerca de aquí”. Hasta el cierre de esta edición, no había aprehendidos por ninguno de los dos crímenes. (ET)