La Hora de Quito

Detalles Publicado el Domingo, 01 Julio 2018

Ayer, Quito se pintó de los colores de la comunidad Lgbti, la marcha anual OrguYo 2018 tuvo su decimoséptima edición. Miles de personas caminaron, bailaron, gritaron y expresaron su sentir ante la comunidad. Es decir, el respeto y aceptación entre todos.

El año pasado el evento convocó a 10.000 personas, según César Mantilla, Secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito, pero según estimaciones de los grupos activistas presentes, este año se habría superado esa cifra.

A su vez, cada persona tenía una historia distinta que contar. Una de ellas fue la de Camila Villa. Una chica transexual que vino desde Colombia hace 15 años. Ella cuenta que desde que tuvo uso de razón, sintió más tendencia hacia lo femenino. No obstante, admite que la discriminación fue evidente en el colegio.

Camila dice que el apoyo de su familia fue fundamental. “Afortunadamente me han aceptado como soy en mi identidad de género desde el momento que supieron”, comenta. Además, expresa que el amor de su familia y el de sus amigos le permitieron vivir tranquila.

Villa dice que lo “único” que piden es “más inclusión” y “más unión” en la sociedad.

Un Drag Queen libre

Juan Pablo Guerrero interpreta a ‘Asmodea’ en su papel como Drag Queen. Un género teatral que consiste en exagerar las gesticulaciones femeninas. De esa manera, denuncian la desigualdad en la sociedad.

Su historia es distinta a la de Camila. Puesto que, al aceptar su gusto por los hombres, la reacción de su padre fue negativa. “Él era muy machista. Esperaba que yo sea el típico macho alfa con las chicas de todo el barrio y heredero de su equipo de fútbol. Pero tuvo un hijo más feminista con ideología distinta”, indica.

Su familia paterna lo discriminó. Incluso, dice que su prima, Amparo, es una activista que está en contra de los derechos Lgbti.

No todo ha sido negativo en su vida. La familia por parte de su madre lo “acepta” tal y como es. “Luchamos por una política pública para que nuestros derechos se cumplan como están en la constitución”, agrega.

El amor presente

La activista Diana Amores acudió a la marcha en compañía de su novia y su hija. Ella enfatizó su participación en “celebrar” los avances conseguidos por la comunidad. “Creo que la sociedad está cada vez un poco más abierta a entender el hecho de que no se trata de tolerar ni aceptar, sino de acompañar”, dice.



Diana cuenta que “nunca” tuvo que salir del clóset, porque nunca se encerró en uno. Además, destacó el amor de su familia. Un factor que le permite “ser feliz”.

Lleva un año con su pareja, en una relación estable, en la que dice estar “muy enamorada”. Su novia tiene una hija. Amores cuenta que se unió al “núcleo familiar”. “Ha sido una experiencia hermosa. Yo aprendo mucho de ella (la hija de su pareja) y me recuerda que yo no la educo; sino que ella me enseña todos los días”, expresa.



La activista destacó el concepto del respeto. Pues, dice que solo así se puede dar espacio para que las personas hagan su vida y que el respeto prevalezca entre todos.