Detalles Publicado el Miércoles, 16 Mayo 2018

Una nueva denuncia se suma a las dos anteriores en contra del sacerdote cuencano César C. El afectado asegura que fue víctima de violación por el cura cuando tenía 7 años.

El hombre, de 64 años, que no se identificó, dijo que fue a la escuela Miguel Ortiz, que funcionaba cerca de su hogar. A los pocos meses, el sacerdote fue a su casa y habló con su madre para que le permitiera asistir a la catequesis.

“Cuando llegué el guardián me llevó hasta un cuarto oscuro y allí estaba el cura que me pidió que escogiera el juguete que deseaba”, agregando que luego le dijo que se sentara en sus piernas y allí fue que, supuestamente, lo violó, pero no fue la única vez que sucedió.

“Toda mi vida fue un infierno”, señaló y dijo que su familia nunca se enteró.

El padre Joffre Astudillo, secretario de comunicación de la Arquidiócesis de Cuenca, informó que la denuncia fue presentada la semana pasada en presencia del arzobispo Marco Pérez. (El Telégrafo)