1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 13 Mayo 2018

La Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva (Semer) impulsa la campaña “Despertando tu Fertilidad” que tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía información sobre las causas de la infertilidad y los métodos que existen en este país para su tratamiento.

El director de esta institución, el doctor Hugo Behr, dijo en entrevista con Andes que la infertilidad es un tema muy sensible, complejo y del cual se habla poco en el país, cuando la información es un factor vital y urgente para quienes enfrentan patologías reproductivas.

“Hemos visto que muchas parejas han sido tratadas inadecuadamente y han perdido años en estos tratamientos, y mucho dinero, cuando son cosas sencillas que no han sido tratadas. Sin desmerecer a los profesionales que los han atendido porque no tienen por qué saber todas las especialidades. Un ginecólogo o un obstetriz no sabe de fertilidad, pero lastimosamente el público va donde ellos”, dijo.

Explicó que la mayoría de parejas no necesitan tratamientos complejos sino una adecuada guía. En muchos casos son problemas sencillos como sobrepeso o fallas en la ovulación por lo que llevando una vida más sana se soluciona el problema. O también son problemas que se pueden resolver con una ficha médica adecuada.

“La mayoría de los tratamientos son clínicos y se obtiene fácilmente el embarazo con un buen manejo, otros son quirúrgicos y un porcentaje menor son de reproducción asistida (fertilización in vitro, inseminación artificial, vientres de alquiler, entre otros)”, apuntó a esta agencia.

Los doctores Pablo Valencia y Julio Urresta compartieron perspectivas basadas en su experiencia respecto a la reproducción asistida en Ecuador, donde al menos 1.300 niños han nacido por estas técnicas entre 1990 y 2014 según los últimos registros de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, institución científica que agremia al 90% de centros en América Latina.

Urresta explicó que la tasa de infertilidad de las parejas en Ecuador está entre 12 y 15%, similar a otros países de Latinoamérica. En los últimos años esta tasa se ha incrementado porque las personas deciden desarrollarse como profesionales y posponen su maternidad o paternidad pasados los 30 o 35 años, edad en la que empiezan a aparecer enfermedades o patologías que les dificulta ser padres.

En la mujer, por ejemplo, aparecen miomas, pólipos, o enfermedades de trasmisión sexual que en algunos casos bloquean las trompas. También está el cáncer uterino, la endometriosis (quistes en los ovarios), además que a partir de los 32 años los óvulos empiezan a reducir su capacidad. En el caso de los hombres los espermatozoides se pueden ver afectados por el consumo de drogas o alcohol, también pueden sufrir de cáncer testicular.

“Las parejas llegan muy tarde al centro porque los médicos que los han tratado no han hecho un diagnóstico correcto, no envía los exámenes adecuados y hace tratamientos no indicados a las parejas provocando que no se embaracen. Y lastimosamente cuando llegan al centro especializado la pareja está muy frustrada, muy ansiosa, muy decepcionada”, señaló el doctor Valencia, quien maneja el Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana.

El experto explicó que la tasa de embarazo depende de la edad de la paciente y precisó que una mujer de 30 años que se hace una inseminación artificial tiene un 25% de probabilidades de quedar embarazada mientras que una mujer de 38 ya tiene apenas un 15%.

“Es muy importante que las parejas creen conciencia de que la edad es el peor enemigo de la fertilidad. Está comprobado fisiológicamente que inclusive desde los 32 años en adelante ya empieza a disminuir la calidad de los óvulos en las mujeres, y eso es más marcado a partir de los 35”, puntualizó Valencia.

En este sentido, dijo que las mujeres nacen con un número finito de óvulos desde que nacen y no se vuelven a generar más sino que empiezan a reducirse año con año. Cuando llegan a los 40 tienen óvulos de mala calidad que también pueden generar abortos o aumentar los riesgos de problemas cromosómicos como el síndrome de down.

Los óvulos pueden ser conservados

Para las personas que quieren ser padres en un futuro, las clínicas de fertilidad en Ecuador ofrecen la opción de vitrificación de óvulos, esperma o del embrión. Este tratamiento también se recomienda para pacientes que sufren de algún tipo de cáncer y pueden conservar sus óvulos antes de recibir el tratamiento de quimioterapia o radioterapia que suele dejarles estériles.

El doctor Valencia explicó que esta vitrificación en el caso de las mujeres implica tres costos: unos 1.800 dólares en medicación para producir mejores óvulos, 1500 dólares del proceso de extracción de óculos para su congelación y otros 240 dólares anuales para mantenerlos vitrificados. En el caso de los hombres el costo de vitrificación de la esperma es de 200 dólares.

Según el experto en fertilidad, a través de las técnicas de reproducción asistida se han aumentado las posibilidades de concebir en un 40% para las mujeres de más de 35 años, que antes del tratamiento tenían apenas 20% de posibilidad de lograr la maternidad a través de métodos naturales.

Los expertos aseguran que los óvulos pueden permanecer varios años congelados y que los estudios aseguran que tienen un 90% de sobrevivencia y efectividad.

Según cifras de la Semer en Ecuador se hacen unas 1500 fertilizaciones in vitro anuales y unas 2.000 inseminaciones artificiales, los demás problemas de infertilidad se resuelven principalmente con fármacos, una guía médica adecuada o tratamientos quirúrgicos para solucionar algunos problemas.

Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre la campaña “Despertando tu fertilidad” en la página web www.dtf.com.ec. (Andes)