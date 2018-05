Pide no tomar como 'chachara' atentado a su familia

Detalles Publicado el Lunes, 07 Mayo 2018

Gabriela Pazmiño mantuvo por algunos días la expectativa sobre su salida de Ecuavisa, pero ayer se vio obligada a “cambiar la historia” debido al acontecimiento suscitado el fin de semana, cuando la Policía halló dentro de su vehículo un artefacto explosivo, mientras se encontraba junto a su familia en un centro comercial, en el norte de Guayaquil.

“No espero que se tome como ‘cháchara’, burla, broma o manejo de rating lo que estamos anunciando. Ustedes me conocen, tengo 29 años con este ejercicio que llamo mi profesión, pero el fin de semana pasó algo con mi familia que me conlleva a cambiar la historia de lo que iba a contar hoy. Primero quiero sepan que soy una mujer de tomar decisiones determinantes. No puedo permitir que se dañe mi honra y la de mi familia. Y solo quiero tranquilidad para mi esposo e hijos que con todo esto la están pasando mal”, señaló.

Y en ese contexto anunció: “No voy a abandonar el país, no voy a salir de mi canal (…) Seguiré aquí en este medio que me abrió las puertas y del cual siento muy orgullosa de pertenecer”.

Pazmiño aclaró que su esposo, el activista político Dalo Bucaram, sí está haciendo una maestría vía online, pero eso no es un motivo para abandonar el país, aunque siempre respeta sus decisiones.

“Él ahora mismo está haciendo una maestría vía online y si tendría que salir del país por asuntos académicos lo respetaré. Pero en esta ocasión, no será así. Y si así fuera no se debe especular ni mancillar la honra de nadie con injurias que se levantan en redes sociales y por personas malintencionadas”, agregó. (LaHora)