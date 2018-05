1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 01 Mayo 2018

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que en las costas de Santa Elena y sur de Manabí se ha observado una proliferación excesiva de algas microscópicas, conocidas también como blooms algales, que se manifiestan mediante una coloración verde intensa en el agua de mar.

El fenómeno se debe a una excesiva proliferación de fitoplancton, posiblemente debido a una abundancia inusual de nutrientes que afloran a la superficie a lo largo de la costa continental.

El Inocar explica que estos organismos que han generado estos blooms algales no son tóxicos, "por lo que no hay motivo para no bañarse en el mar o no consumir mariscos capturados en estas zonas". (El Telégrafo)