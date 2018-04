1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 27 Abril 2018

“Mi esposo fue asaltado cinco veces y regresó, pero esta vez no. Ahora mis dos hijos me preguntan por su papá y no puedo responderles. Esta situación es muy triste”, manifestó Lina Hernández, esposa del pescador artesanal Douglas Mero Benítez.

El ciudadano que cumplía faenas de pesca desapareció el 17 de abril cuando se encontraba a bordo de la lancha Laritza Soley, que fue asaltada.

Junto a Mero Benítez, también desaparecieron Alberto Alejandro Borbor Mejillón y William Rodríguez Rivera. Los tres salieron de pesca a las 05:00 del día señalado desde el puerto de Santa Rosa, cantón Salinas, provincia de Santa Elena.

“Cada zarpe siempre fue una incertidumbre ante las historias de asaltos y asesinatos en alta mar; sin embargo, era necesario que cumpliera su trabajo y solo nos quedaba ponerlo en manos de Dios”, dijo Hernández.

Junto a ella se encontraba Kenya Mantuano, cónyuge del pescador Alberto Borbor. La mujer no pudo contener las lágrimas durante la conferencia de prensa de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) en Guayaquil.

“Estamos angustiados y nos sentimos desamparados por las autoridades. La Armada no debe desmayar en la búsqueda. Tengo una hija, de 5 años, que pregunta cuándo viene su papá, a quien no ve hace 10 días”, expresó Mantuano con lágrimas.

Paola Catuto, mujer de William Rodríguez, exigió a las autoridades que la búsqueda traspase el mar territorial, porque ella presiente que su marido está a la deriva con vida, junto a sus compañeros.

“Cada día que pasa la desesperación crece. Lo que pasamos no es justo. Nuestras parejas salieron a trabajar confiadas en la garantía de seguridad que ofrecen las autoridades”, manifestó la señora.

Ante este drama y realidad, Gabriela Cruz, presidenta de Fenacopec, denunció el abandono de las autoridades y exigió al presidente de la República, Lenín Moreno, la cancelación de los ministros de Defensa y Acuacultura, Patricio Zambrano y Katuska Drouet.

La dirigente acusó a los funcionarios de no actuar ante el accionar de las bandas de piratas, que, según testigos, habrían asesinado a los pescadores perdidos.

Reveló que permiten a los barcos industriales pescar dentro de las ocho millas náuticas exclusivas para la pesca artesanal. “En 11 meses, hemos perdido 476 motores fuera de borda, 35 lanchas y 457 equipos, como radios de comunicaciones y localizadores satelitales (GPS)”, señaló Cruz.

La titular de la Fenacopec lamentó que las autoridades mencionadas no se reúnan con ellos y en su lugar solo enviaron a sus subalternos que no tienen poder de decisión.

“Cuando se habla con la ministra (de Acuacultura y Pesca), sobre los problemas de inseguridad en el mar, lo primero que dice es que andamos en temas de narcotráfico”, sostuvo la dirigente.

Cruz calificó la inseguridad que viven como terrorismo en el mar, por lo cual el próximo 10 de mayo los pescadores artesanales se movilizarán en Guayaquil desde el parque Centenario hacia la Fiscalía, Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) y Gobernación de Guayas.

Ante esta situación, el contralmirante Jorge Cabrera, director de la Dirnea, expresó su solidaridad con las familias de los pescadores perdidos y garantizó que la búsqueda no se detendrá con el apoyo de sus lanchas guardacostas y unidades aeronavales.

El capitán de Navío, Jorge Durán, director de Operaciones de la Dirnea, explicó que las tareas de rastreo de la lancha de los pescadores artesanales han cubierto un área de 60.000 millas náuticas. (El Telégrafo)