Expreso de Guayaquil

Miércoles, 28 Marzo 2018

No habrá más oportunidades. En mayo, los 28.000 choferes de los buses intra e interprovinciales deberán rendir pruebas teóricas, psicosensométricas y prácticas para mantener su licencia.

Quienes no superen esa evaluación, dijo el Gobierno, no podrán conducir los vehículos de transporte público y tendrán que someterse a cursos de capacitación. “Aquí no habrán segundas ni terceras oportunidades, sino va a ser directamente”, dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pablo Calle.

Las pruebas se llevarán de forma escalonada en todo el país empezando por las provincias en que más siniestralidad existe. Según las estadísticas de la institución, Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí lideran ese ranking.

¿Por qué será escalonado? “La evidencia nos ha dicho que, de las operadoras de transporte que han sufrido siniestros de tránsito y que la Agencia ha evaluado, alrededor del 40 % de los conductores no pasan las pruebas y no podemos dejar sin transporte a la ciudadanía”, explicó el funcionario.

En la primera prueba se evaluarán los conocimientos teóricos (que incluye competencias o comportamiento frente a situaciones de riesgo). La segunda será la psicosinsométrica y finalmente, la práctica. “Quienes no pasen las teóricas no darán las otras”, afirmó.

La ANT estima que todo el proceso tomará, al menos, cinco meses. Ofreció la participación de las veedurías ciudadanas, de las escuelas de conducción y todos los sectores involucrados en el tránsito.

¿Qué dicen los choferes? El presidente de la Federación de Transporte Intra e Interprovincial del Ecuador (Fenacotip), Abel Gómez, dijo que los choferes están dispuestos a la evaluación. Sin embargo, cree que esto es un trabajo compartido por lo que solicitan que sean evaluados todos quienes están involucrados en tránsito.

“La evaluación debe ser integral a todo el sistema, donde cada uno tiene su responsabilidad y juntos salir adelante de este problema de los accidentes”, señaló.

Anunció que durante este tiempo se hará adecuaciones en las unidades para que cada una tenga el cinturón de seguridad. Las cooperativas también se comprometieron a capacitar a los conductores antes de que se sometan a las evaluaciones.

El dirigente también pidió la revisión de los cursos de conducción “porque no es posible adquirir una licencia profesional en seis meses”. Además, que las cooperativas estén conectadas a las cámaras que llevan las unidades que tiene el ECU-911 para vigilar el trabajo en sus unidades.

Denuncias: El presidente Lenín Moreno anunció se ha conformado un equipo de trabajo especializado para recibir las denuncias ciudadanas al 911 y dispuso a los ministros del ramo un plan emergente para que los ciudadanos puedan entregar evidencia, “y así detener inmediatamente a los malos conductores”.

Dispositivos: Pablo Calle anunció que todos los vehículos a final de año tendrán controles electrónicos con dispositivos de localización GPS, para si un vehículo en tiempo real, excede la velocidad, en ese momento se activa el operativo de control, y las operadoras tendrán acceso al sistema.

