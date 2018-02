El Mercurio de Cuenca

Con aparente desilusión e ironía, el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, se refirió ayer a dos temas principales en los que dijo, encuentra trabas, básicamente por personas que al realizar manipuleos políticos, están generando reacciones en contra de proyectos y sistemas de gestión para la aplicación de políticas públicas en beneficio de los azuayos, hizo referencia a la ordenanza de Seguridad Alimentaria y a al sistema de peajes.

Habló de estos dos temas en dos espacios, en un diálogo con comunicadores sociales en el contexto de una rueda de prensa, y en el acto de firma de convenios de concurrencia con los GAD Parroquiales del Azuay.

“Ordenanza que establece la Política Pública y el Modelo de Régimen de Soberanía Alimentaria; y, el desarrollo productivo local en la provincia del Azuay, en función del Sistema Nacional de Competencias Establecidas en la Constitución de la República y la Ley”, es la norma que crea dos tributos llamados Contribución Alimentaria y la Tasa de Productividad en el Azuay, lo que ha generado polémica y mantiene en pausa la recaudación, mientras se tramitan dos procesos en busca de dejarla sin efecto.

La productividad y la seguridad alimentaria son nuestra competencia, pero lo segundo no se puede hacer si no tenemos sistemas de salud y de control porque eso no lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública, por ello le hemos planteado hacer juntos, así se lo ha expuesto al Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria (SISAN), porque tampoco es sólo competencia ministerial es competencia del Estado, manifestó Paúl Carrasco.

Criticó la posición asumida por Tarquino Orellana, quien es el abogado de los sectores que se oponen a la ordenanza, cuando fue él quien mediante dos consultorías, propuso una normativa de esta naturaleza para garantizar la soberanía nacional y alimentaria, y para la aplicación del sistema descentralizado de gestión ambiental y de los recursos naturales de la provincia, en el marco de fortalecer las competencias de los gobiernos seccionales.

Por otro lado, dijo que los dos asambleístas, Juan Cristóbal Lloret y Doris Solíz, también vinculados a Alianza País, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte de Justicia del Azuay, entidad que nada tiene que ver con la parte constitucional, lo que a su criterio demuestra el accionar politiquero en un afán por obstaculizar los procesos de descentralización de las competencias y de aplicación de políticas públicas autosostenibles.

Lo de las competencias es un modelo colonialista, se parcela el desarrollo, me exigen seguridad alimentaria pero no puedo hacer salud nutricional para saber si el programa tendrá un impacto o no., por es que no es justificable; hago riego pero no tengo competencia en el sistema parcelario, entonces no sirve de nada, eso estamos hablando con el ministro del MAG.

Sobre el pago de los tributos aseguró Carrasco habrá 6 puntos de cobro y se tendrá que pagar de este año en el primer trimestre de 2019 y los afiliados al IESS hasta fines de 2018, ya que al momento con las cámaras de la producción se están haciendo reformas a la ordenanza.

EL PEAJE

Ante acciones que han obstaculizado la socialización del tema peaje en la parroquia El Valle, según afirmó por manipulación política de personas como el concejal Carlos Orellana y el expresidente del GAD Parroquial, Jesús Bermeo, los 2 vinculados a Alianza País; dijo que de persistir esto y al no tener dinero, la vía quedara tal como está, sin garantías de mantenimiento ni ampliación que implica construir otra vía de 2 carriles, para tener una alternativa de ingreso y otra de salida, pese a que el 82% sí está de acuerdo con el peaje.

En 2 meses estarán los estudios para la nueva vía de 2 carriles, costaría 16 millones. Continuará la socialización, hablamos con el ministro Paúl Granda, me pidió que solucione esto, porque es un sistema integral de peaje en el que están las vías provinciales y del eje estatal, precisó.

Aclaró que el peaje pagan 70.000 personas que tiene vehículo, frente a 792.000 habitantes del Azuay; los que viven en la zona no pagan, es absurdo cobrarles por 4 o 5 veces que salen o entran al día a sus hogares, finalizó.

DISTRIBUCIÓN

* Se espera recaudar al año con la contribución alimentaria definida en la ordenanza cuestinada, un millón de dólares; pagarán las personas afiliadas al IESS, servirá para atender a 45.000 familias de quintiles 1 y 2.

* Por Tasa Productiva se recaudaría unos 12 millones, de ellos 10 millones pagan las empresas de fuera que venden en Azuay, y 2 las empresas locales. Una reforma será que las empresas que tengan pérdidas no paguen.

* Los recursos irán al fiodeicomiso administrado por el Banco de Alimentos Mikuna, integrado también por las cámaras de la producción; y un porcentaje al estilo tasa solidaria, irá a los GAD parroquiales para proyectos.



