El Mercurio de Cuenca

Detalles Publicado el Sábado, 20 Enero 2018

El tratamiento del proyecto de Ordenanza que Aprueba el Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca, documento que servirá para regular y controlar el crecimiento urbano de la ciudad hasta 2030, preocupa a los profesionales de la construcción.

El Colegio de Arquitectos del Azuay (CAA); el Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay (CICA) y la Cámara de la Construcción de Cuenca (CCC) tienen un pronunciamiento conjunto sobre esta reglamentación.

El Concejo Cantonal de Cuenca tenía previsto el primer debate de esta normativa el último lunes; sin embargo, esto se suspendió porque, por un error administrativo, el documento a ser analizado no incluía algunas observaciones de estos gremios.



Así, la sesión debe retomarse este lunes, no obstante, hasta ayer no había una convocatoria a los concejales. Representantes del CCA, el CICA y la CCC, solicitaron ocupar la silla vacía.

Observaciones

Hasta tanto Pablo Cordero, presidente del CAA, explicó que mantienen las ocho observaciones presentadas inicialmente previo al primer análisis e incluso, tras una reunión el último miércoles, ahora constan en un acta oficial.

Con esto esperan que sean tomadas en cuenta en la próxima sesión del cuerpo edilicio, dado que consideran que hay riesgos de afecciones al sector de la construcción.

Una de las observaciones tiene que ver con el límite urbano; el plan propone una extensión de 7171,7 hectáreas (ha) y la propuesta de estos gremios es que las áreas excluidas se conviertan en espacios de expansión urbana.

Otra está relacionada con las márgenes de protección de fuentes hídricas, y los constructores plantean que el retiro se clasifique en función del cauce de agua y con un análisis específico.

Zonas industriales

Una tercera se refiere a parques industriales, y aquí la petición es que se determinen parámetros generales que normen para zonas industriales en base a movilidad, infraestructura, densidad, equipamientos, entre otras.

Otra observación tiene que ver con la vivienda social y estos gremios solicitan que los lineamientos para construir estas casas tengan las mismas exigencias y determinantes que tiene la Empresa de Urbanización y Vivienda (MIDUVI).

Pablo Abad, titular de la Dirección de Planificación del Municipio de Cuenca, confirmó que continúa el proceso de socialización con estas instituciones, que están ligadas a la construcción.

Confirmó que las observaciones también deben ser tratadas por la Comisión de Planificación y Urbanismo, que a su vez, remite las propuestas para que sean analizadas por la cámara cantonal.

Fuente: El Mercurio