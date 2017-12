1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 30 Diciembre 2017

El alemán Michael Kneissler, periodista de la revista Annabelle de Suiza visita Ecuador. Él junto a su familia y el fotógrafo Lucas Zannetti realizan un recorrido por las provincias de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.

El objetivo de su viaje de prensa en contar la historia de cómo se vive en familia unas vacaciones en Ecuador. El recorrido inició en la provincia de Santa Elena y la primera parada fue la Chocolatera, en Salinas, donde recorrió los senderos y visitó la punta más saliente del país.

En Montañita experimentó el de surf donde quedó encantado por las olas que existen, que son adecuadas para la práctica de este deporte.

El lunes 26 de diciembre arribó a Puerto López en Manabí para recorrer la comuna Agua Blanca y bañarse en la laguna azufrada que existe en este rincón manabita y luego deleitarse de un masaje con el barro que se obtiene de la laguna.

El siguiente punto fue la playa Los Frailes donde a primera vista el espectáculo natural del sitio cautivó a los visitantes, para luego y de inmediato sumergirse a las cálidas aguas del mar. “Oh mi Dios, es hermoso”, manifestó Ouarda Saillo-Kneissler, esposa del periodista.

Michael Kneissler es la primera vez que visita Manabí y todo lo que ha visto ha sido de su agrado. “Puerto López me fascina, me gusta mucho la costa” asegura. Otro encanto de esta provincia es la gastronomía “Espectacular, me comí un camotillo y no dejé nada” comenta.

Pile de Montecristi fue otro sitio del recorrido para observar el trabajo que realizan las artesanas para la elaboración del sombrero fino de paja toquilla, y luego se trasladó a bosque Pacoche para conocer más de la flora y fauna que ahí existe.

El recorrido de Michael Kneissler en Manabí culmina este viernes para luego dirigirse a Esmeraldas donde realizará una serie de visita a lugares turísticos.

