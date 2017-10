1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Octubre 2017

Las autoridades de las instituciones que regulan el sistema de Educación Superior descartaron hoy que se vaya a dar paso a la reapertura de las universidades que fueron cerradas años atrás por falta de calidad académica.

En una rueda de prensa conjunta, los representantes del Consejo de Educación Superior (CES) Enrique Santos; Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), Gabriel Galarza; y, la subsecretaria de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) Ximena Ponce, desmintieron rumores en sentido contrario.

"Para nosotros es absolutamente claro: no hay regreso, no hay marcha atrás, las universidades no existen. No tienen ninguna posibilidad real de ser rehabilitadas", subrayó Santos.

Mientras Galarza confirmó que algunas de ellas han presentado recursos para tratar de volver a funcionar. Aunque no confirmó de cuáles se trata, dijo que el equipo jurídico está preparando la respuesta.

Para las autoridades, la única alternativa es que se presenten proyectos para crear nuevas instituciones de este tipo sobre la base de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Ponce, de su lado, mencionó que al momento se trabaja en buscar soluciones para el acceso a las universidades en la región Amazónica del país.

Fuente: La Hora