Solicitó a AN incluir un título sobre la violencia de género

Detalles Publicado el Martes, 24 Octubre 2017

En conferencia de prensa, la asambleísta Cristina Reyes y la representante de la Fundación Plan Internacional, Rossana Viteri, socializaron el título específico denominado “prevención y protección especializada en niñas y adolescentes mujeres”, para que se incluya en el proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres.

La asambleísta destacó que el título contempla la protección de las niñas y adolescentes, garantiza la reparación a víctimas e instituye medidas cautelares para niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, reconoce las diferentes modalidades de violencia. Establece un plan de prevención y capacitación contra la violencia, previene el trabajo infantil, el embarazo en adolescentes y protege a las jóvenes embarazadas.

“Por patrones culturales a muchas niñas no se les permite estudiar, jugar, ni el desarrollo normal de su etapa de la vida, sino que se les obliga al trabajo doméstico, el cuidado del hogar, se les ejerce violencia física, abuso sexual y a ser madres sin estar preparadas”, puntualizó la legisladora.

La representante de Plan Internacional, Rossana Alvarado, destacó la necesidad de incluir en el proyecto el capítulo preventivo, para que las niñas y adolescentes estén seguras en la calle, en la escuela y en el hogar. Mencionó que el 80 % de las niñas violentadas son abusadas por personas que están cerca de ellas. “No necesitamos una ley que solo sancione, sino que actúe en prevención”, afirmó.

La adolescente, Nohelia Rivas, integrante de Plan Internacional, dijo que muchas niñas en las comunidades no tienen la oportunidad de ser escuchadas y que están sujetas a constantes maltratos en la calle, en el trasporte, en las instituciones educativas y en sus hogares. “Nosotras no tratamos de representar una voz individual, sino una voz colectiva que, en lo posible, trate de ser eco de muchas niñas que no tienen la oportunidad de hablar”, expresó.