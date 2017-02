Fallece el arzobispo emÃ©rito de la ciudad ecuatoriana de Cuenca

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Febrero 2017

El arzobispo emérito de la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur) monseñor Luis Alberto Luna Tobar falleció hoy en Quito a los 93 años de edad, informó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) a medios locales.

Luna Tobar murió esta mañana en una casa de retiro en la zona del Valle de Los Chillos, cerca a Quito, tras un progresivo deterioro de su salud, indicó el diario El Comercio.

Añadió que el prelado padecía, entre otros, de una insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial y que su cuadro empeoró tras una neumonía que le dio en diciembre pasado.

El diario recordó que Luna Tobar ha sido reconocido por sus ideales de justicia e igualdad.

Durante el gobierno de derecha de León Febres Cordero (1984-1988) "sus detractores lo tildaban de 'cura rojo'; un peyorativo utilizado en América Latina para calificar de comunistas a los sacerdotes que solidarizaban con distintas causas sociales", indicó.

En 2006, Luna Tobar dijo al rotativo: "Me traicionaría a mí mismo si no denunciara las injusticias. No creo que he sido violento, sino muy fuerte en decir las cosas. Tampoco tengo miedo".

Luna Tobar nació en Quito el 15 de diciembre de 1923. En 1946, se ordenó como sacerdote carmelita después de estudiar varios años en España.

En 1977, el sacerdote fue nombrado arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito. Ese mismo año, fue ordenado obispo por el cardenal Pablo Muñoz Vega. En mayo de 1981, fue nombrado arzobispo de Cuenca, cargo que ocupó hasta febrero de 2000, año en el cual se jubiló de su carrera pastoral.

En 2007, el sacerdote retirado presidió la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa. Además, formó parte de la Comisión de la Verdad, que recopiló e investigó casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 1984, agregó el rotativo.

Desde 2010, Luna Tobar pasó sus días en la casa de retiro del barrio La Armenia, ubicado en el Valle de los Chillos.

El sacerdote será sepultado el próximo viernes en la catedral de Cuenca luego de una misa presidida por el nuncio apostólico de Ecuador, Giacomo Guido Ottonello. (Quito/EFE)

