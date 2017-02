Tomado de Diario La Hora

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Febrero 2017

Un hombre fue sentenciado a 22 años de cárcel y ahora apela la decisión. Esto genera protestas.

José Valarezo fue setenciado en primera instancia a 22 años de prisión por la agresión sexual a un niño de 5 años de edad. Sin embargo, él sigue en libertad y ahora la madre de la víctima teme que haya influencias políticas en el caso.

El sentenciado era profesor de natación en un prestigioso y renombrado colegio de Quito, en el que siguió laborando hasta que el 22 de noviembre de 2016 se le encontró culpable de la violación.

En primera instancia, estuvo detenido y un juez en la audiencia preliminar lo declaró inocente y dictó el sobreseimiento, no sin antes haber ordenado su libertad. Ese fallo fue apelado y en la nueva audiencia se lo llamó a juicio, hasta que se dictó sentencia en su contra.

Sin embargo, eso no es lo que preocupa a la familia, sino la presencia de Caupolicán Ochoa como abogado defensor del sentenciado. Ochoa ha sido patrocinador del presidente, Rafael Correa, en muchas de las demandas que ha colocado.



Ayer estaba previsto que se realice en la Corte de Pichincha la audiencia de apelación de esa sentencia condenatoria, pero la diligencia no pudo instalarse por falta de uno de los jueces.

Al lugar se dieron cita amigos y familiares de la víctima y lo que, en principio, era un plantón con muy pocas personas, a medida que pasaba el tiempo se tornó en una verdadera protesta. Las adhesiones espontáneas de los transeúntes y conductores de vehículos se hicieron notar con los pulgares hacia arriba o haciendo sonar los pitos.

El plantón se desarrolló sin contratiempos, excepto cuando se enteraron de que el nuevo abogado del procesado iba a salir por la cochera del edificio de la Corte. Alguien corrió la voz y, en cuestión de segundos, todos bloquearon el carril de entrada y salida vehicular del edificio: “No más violencia sexual; con los niños no; justicia para Principito”… Estas y otras eran las leyendas que se podían leer en los improvisados cartelones que los manifestantes querían mostrar al abogado Ochoa.

Desenlace



La Policía se hizo presente, pero no hubo incidentes y los reclamantes se mantuvieron expectantes a la espera del citado abogado. A Gisela Vaca, defensora del niño agredido, no le consta algún vínculo del agresor con los políticos que ahora están en el poder, pero le parece “extremadamente sospechoso que se haya designado en este momento procesal al abogado del Gobierno”.

Tampoco le consta que exista un certificado de honorabilidad de una asambleísta de Gobierno para el agresor del menor, como muchos decían, pero dijo que existen fotos en las redes sociales en las que la familia del acusado está acompañada de asambleístas de PAIS. (LC)



Lo que dice Ochoa



“Si mi presencia podría afectar de algún modo el buen desarrollo de la justicia, yo no tengo ningún problema en solicitar a la familia que pidió mis servicios que prescindan de los mismos para evitar comentarios perversos o que se quiera dar a un asunto eminentemente legal y profesional un giro político”, dijo el abogado Caupolicán Ochoa.



Alegó que esa “actitud de querer condenar a las personas antes de que los jueces hayan dado su veredicto no es otra cosa que volver a la barbarie más abierta” y que eso le preocupa como ciudadano y parte de esta sociedad. “En el presente caso, e independientemente de cualquier consideración, la familia me ha pedido que defienda a su hijo, que está acusado de un delito absolutamente reprochable y ellos consideran que necesita una defensa justa y eficiente”, agregó.

También argumentó que es un abogado en libre ejercicio profesional que ha tomado los clientes que ha considerado que son pertinentes cuando el caso amerita y estado convencido que su situación es defendible y legal.

El Dato

La protesta de ayer fue creciendo cuando muchas personas se sumaron espontáneamente.

Cifra

2 meses han pasado desde que el exprofesor fue sentenciado.

ENLACE: Crece rechazo por caso de violación a niño de 5 años

0 0 0 s2smodern

powered by social2s