Detalles Publicado el Miércoles, 02 Junio 2021

El fiscal Luis Machado fue detenido al mediodía de este martes 1 acusado del delito de fraude procesal, al permitir la liberación de Antonio Benjamín C. P., alias Ben10, líder de la organización delictiva Chone Killer, y otras dos personas., detenidas en diciembre del 2020 por presunta delincuencia organizada.

Agentes policiales efectuaron la captura de Machado en el edificio de la Fiscalía de la Merced, en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdova, centro de Guayaquil.

Antonio Benjamín C. P. había sido detenido el 16 de diciembre del 2020 junto a otras ocho personas, pertenecientes a Chone Killer, luego de un año de investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita. La Policía indicó que los sujetos estaban involucrados en al menos ocho asesinatos registrados en Durán y Guayaquil.

No obstante, alias Ben 10, Frank Lizandro A. V. y María Isabel R. D. (quienes serían cabecillas de la banda Chone Killer) fueron absueltos de la indagación, supuestamente por falta de pruebas. Mientras que los otros cinco detenidos fueron acusados del delito de delincuencia organizada por Machado, así lo resaltó una publicación de este Diario el 28 de mayo pasado.

Según información policial, el pasado 12 de mayo debía realizarse la audiencia preparatoria de juicio para los procesados, pero esta no se desarrolló debido a la inasistencia de la fiscal encargada del caso.

Ante esto, el juez dispuso un oficio para que se la sancione al no haber justificado con documentos su falta a la audiencia.

El 14 de mayo, la fiscal hizo uso de su período de vacaciones y explicó que en su remplazo asistiría otro funcionario. Este último se excusó presentando un documento en el que notificaba que el lunes 17 de mayo tenía una audiencia de juzgamiento.

Chone Killer gana territorio en Durán tras alianzas con grandes bandas para expender droga

La tarde del 14 de mayo, el departamento de Talento Humano de la Fiscalía designó a Luis Machado para que lleve el caso. Según la Policía, el fiscal no respondió hasta la noche, cuando pidió que le envíen el informe de la investigación. Además solicitó mantener una reunión con el analista del caso el 15 de mayo a las 15:00, lo cual no se realizó, pues Machado no contesto.

Al día siguiente, Machado indicó que el soporte que recibió estaba bien estructurado y el analista pidió mantener una reunión, pero nuevamente no tuvo respuesta.

Finalmente, en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal Machado emitió un dictamen abstentivo para Antonio Benjamín C. P., Frank Lizardo A. V. y María Isabel R. D..

El juez Johan Briones dictó sobreseimiento para los tres procesados y ordenó su inmediata libertad. Por ello el jueves 21 de mayo salieron del Centro de Rehabilitación de Guayaquil N1.

No obstante, Briones indicó que tomó esa decisión porque al no tratarse de un delito con pena privativa de libertad de más de 15 años, y porque no lo ha pedido acusador particular, según el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), no cabe que el dictamen abstentivo sea elevado en consulta con la fiscal provincial.

El juez aclaró que disiente con el dictamen del fiscal, y por ello ingresó un oficio al director del Consejo de la Judicatura en Guayas para que se revisen las actuaciones del fiscal en el referido proceso.

Luego de su detención, Machado fue trasladado a la Fiscalía del Cuartel Modelo para que rinda su versión. Cerca de las 16:00 de este martes 1 de junio, fue llevado a las instalaciones de la Policía Judicial (PJ), en el oeste de Guayaquil.

Yanina Villagómez, fiscal (e) provincial del Guayas, indicó que otros funcionarios ‘deberán rendir cuentas’ ante la institución que dirige.

‘(Se investiga) el accionar de nuestro compañero fiscal en una investigación que se observa con claridad de que existen elementos para emitir un dictamen muy diferente’, manifestó Villagómez, este martes.

Pablo Bermeo, abogado que defiende a Machado, indicó que es ‘prematuro y apresurado’, implicarlo en el delito de fraude procesal por el dictamen abstentivo a alias Ben 10 y otras dos personas.

La audiencia de formulación de cargos en contra de Machado se desarrollará este miércoles 2 a las 11:00, informó la fiscal provincial encargada. (I)