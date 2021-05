Hay una disputa acerca del permiso

Detalles Publicado el Miércoles, 26 Mayo 2021

El largometraje Muerte en Berruecos, que tomó seis años en realizarse y que fue posible gracias a los fondos de Ibermedia, fue estrenado en el 2019, y las salas de cine a nivel nacional expusieron la película. La coproducción entre compañías de Ecuador, Panamá, Venezuela y Estados Unidos también llegó a Amazon Prime para algunos países.

La cinta, protagonizada por Luis Gerónimo Abreu, narra las investigaciones alrededor de la muerte por asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. La distribución de la película en distintas plataformas iba por buen camino, pero todavía no se había concretado nada con respecto a su transmisión por televisión. Por ello, Gonzalo Ponce, productor ejecutivo de Muerte en Berruecos, se sorprendió al enterarse de que el canal nacional Gamavisión se encontraba exponiendo unos tráileres promocionales del último capítulo de Muerte en Berruecos, ya que anteriormente habían transmitido dos partes del filme, la primera parte fue transmitida el 19 de diciembre de 2020 y la segunda parte se lo hizo el 02 de enero de 2021, ambas emisiones fueron a las 23:00.

“Fue una gran sorpresa, porque no habíamos vendido los derechos de la película a Gamavisión; peor ningún capítulo, porque es un largometraje unitario”, explica Ponce, presidente de la Academia de Cine de Ecuador.

En diciembre del 2020, cuando se enteraron de la situación, se encontraban promocionando Muerte en Berruecos por España, ya que había sido seleccionada como la película que representaría a Ecuador en los Premios Goya, el reconocimiento más importante del cine en español.

Se enviaron tres cartas a Gamavisión. Las primeras no tuvieron respuesta. La petición era que no transmitieran la parte final de la cinta, y la contestación fue “lamentable”, indica el productor ejecutivo.

Este Diario tuvo acceso a la carta de contestación de Gamavisión:

“Dando respuesta a su comunicación del 30 de diciembre del 2020, me permito responderle lo siguiente: Gamavisión ha celebrado un contrato con el objeto de ceder a Gamavisión a su favor los derechos de los programas descritos dentro del mismo, signado con el número 5004, con fecha 20 de septiembre del 2020, con la compañía Comercializadora y Distribuidora Cies International Films Limitada, empresa que se dedica a la comercialización y distribución de programación internacional.

Como usted podrá ver en la copia del contrato que se adjunta, Gamavisión adquirió los derechos de transmisión de varias telenovelas, dibujos animados y películas, entre ellas una película ‘Muerte en Berruecos’. El Sr. José Miguel Peláez, Gerente General de la mencionada empresa, nos confirmó que la empresa CIES International es la dueña de los derechos de esta programación para ser transmitidos en Ecuador, por lo cual una vez iniciado el contrato iniciamos de esta programación en nuestras pantallas”, dice la misiva respondida el 06 de enero.

La carta continúa en dos párrafos más, en donde se expresa que “nunca ha sido, ni será la intención de Gamavisión, como medio de comunicación de larga trayectoria en nuestro país, incumplir con las disposiciones de la Constitución de la República y las normas nacionales e internacionales sobre la propiedad intelectual”. El documento fue firmado por Juan Manuel Gutiérrez Vivero, liquidador de la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A., en liquidación.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), que en ese tiempo era representada por Caridad Vela, tampoco dio solución.

El siguiente paso fue presentar una tutela administrativa ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi). “Ahí está, siguiendo su curso. Estamos convencidos de que la resolución que dicte la Senadi va a ser favorable a nosotros. Nos asiste el derecho”.

Lo que se espera por ahora es la resolución de la Senadi. El abogado experto en propiedad intelectual Flavio Arosemena sostiene que “nadie puede dar derechos que no tiene. Para transmitir una obra audiovisual por televisión es necesario obtener una licencia de quien tenga la titularidad del derecho de comunicación pública de la obra. A su vez, para transformar una obra audiovisual (editándola, por ejemplo), es necesario obtener una licencia de quien tenga la titularidad del derecho de transformación de la obra. Si la empresa con la que firmó el canal no tenía estos derechos, entonces ese contrato no tiene valor alguno y no libera al canal de su responsabilidad”.

También menciona que, habiendo un contrato de por medio entre Gamavisión y CIES International, si Gonzalo Ponce (quien tiene el 100% de los derechos de exhibición de la película en Ecuador) no ha vendido los derechos, “todos los infractores son responsables por los daños y perjuicios ocasionados y además sujetos a las multas aplicables; la autoridad competente para fijar los daños y perjuicios sería un juez y la autoridad competente para fijar las multas sería el Senadi”. (El Universo)