Detalles Publicado el Jueves, 13 Mayo 2021

Alexandra Córdova mantiene una lucha de ocho años para dar con el paradero de su hijo.

En una iniciativa de Alexandra Córdova, madre del joven, que desapareció en el 2013. “A mí no me quitaron un celular, me quitaron un hijo”, declaró.

Ocho años han pasado desde la desaparición de David Romo y su madre no ha encontrado respuesta a lo que sucedió el 16 de mayo de 2013. Esa noche se perdió el rastro del joven universitario, de 22 años, cuando se dirigía a su casa, en la Mitad del Mundo, en Quito.

Desde entonces, Alexandra Córdova no ha cesado en la búsqueda de su hijo. Ha asumido el rol de investigadora, de abogada, de activista… y por todos los medios ha evitado que el caso quede en el olvido. Se convirtió en la ‘piedra en el zapato’ de gobernantes, policías y fiscales.

Córdova vive en carne propia esa dura realidad de no saber qué paso con su hijo, por lo que en esa lucha de encontrar la verdad ha dado un nuevo paso. Hoy presentó la Fundación David Romo, destinada a brindar a apoyo a grupos vulnerables y a familiares de personas desaparecidas. Son cinco socios los que ponen en marcha este proyecto, con un equipo multidisciplinario destinado a atender los casos que se presenten. Equipo que lo integra su hija, recién graduada de sicóloga y que será uno los soportes de la Fundación. “Buscamos llevar esperanza y paz a los corazones de las familias de las víctimas”, señaló Córdova.

Álex Bonifaz, abogado del caso y socio, explicó que la Fundación nace ante la falta de una respuesta sólida por parte de los organismos del Estado frente a la problemática social y judicial de los desaparecidos y de sus familiares que exigen justicia. Uno de los objetivos será promover los manuales de derechos de los grupos vulnerables, capacitar a los funcionarios para que cumplan sus deberes, establecer alertas tempranas y, a largo plazo, trabajar para que se creen cuerpos especializados para combatir las desapariciones.

Los teléfonos de contacto son: 0999908470 y 0999446396. La Fundación está ubicada en la Robles 653 y Avenida Amazonas, Edificio Proinco Calisto, oficina 705. El correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Sin avances del caso

Córdova informó que el caso de su hijo está nuevamente en investigación, ya que el primer proceso que se cumplió fue declarado nulo por las autoridades judiciales. Lamentó que la Fiscalía y la Policía no hayan rastreado el celular de su hijo para conocer desde qué punto hizo la última llamada. “Se investiga nuevamente con dos fiscales, en dos unidades diferentes”, dijo. Cuestionó que, como parte de estas nuevas investigaciones, se haya procedido a buscar nuevamente por sectores que ya ha sido “barridos” dos o tres veces antes. “A mí no me quitaron un celular, a mí me quitaron un ser humano, un hijo”, manifestó.