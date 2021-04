1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Abril 2021

El Plan Vacunarse, en su objetivo de combatir a la COVID-19, avanza a buen ritmo, con orden y buenas prácticas. Este miércoles 28 de abril, el Ministerio de Salud Pública (MSP), recibió 54.990 dosis más de Pfizer, que permitirán agilizar el proceso de vacunación a un mayor número de ecuatorianos.

Hoy, en todo el país se colocaron 56.278 dosis, (primera y segunda), en 132 puntos, de acuerdo a la planificación y agendamiento, destinadas a los beneficiarios de la Fase 1: adultos mayores, personas con discapacidad, personal de Fuerzas Armadas (FF.AA.), docentes y odontólogos.

Fue una jornada que se caracterizó por una rápida y oportuna atención y respuesta, por parte del personal de salud, a las miles de personas que se dieron cita.

En el Colegio Benalcázar, de Quito, participó el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas Ochoa. Además de verificar que se cumpla de manera adecuada el proceso, interactuó con los adultos mayores, para conocer sus requerimientos e hizo recomendaciones posvacuna. “Los necesitamos fuertes y sanos», los animó para que continúen con las medidas de bioseguridad. Mientras, que la viceministra de Vigilancia de la Salud, Sarita Berrones, hizo la constatación en el Centro de Convenciones Bicentenario. “La vacunación es efectiva, garantizada y ágil en todos los puntos de inoculación del país”, agregó.

En ese lugar, estuvo Hipólito Aguilar, de 83 años, quien tras ser vacunado destacó la rápida atención. “No he sentido una reacción adversa, me siento muy bien”, dijo. También, fue inoculada su esposa María Córdoba, de 72 años. “Gracias a Dios estamos vacunados en la primera dosis, no tuvimos que hacer fila”, agregó.

En tanto, en la Universidad de las Américas (UDLA), fue inmunizada Mishel Bejar, odontóloga particular. “Desde la entrada, todo bien organizado y sin largas filas. Debemos tener paciencia, a todos nos han ofrecido vacunarnos”, expresó.

En el resto de provincias, la tónica fue similar, con una cobertura óptima a los pacientes y con una atención humanizada por parte de los vacunadores.

Mauro Roldán, de 80 años, oriundo de Portoviejo, recibió su dosis en el exaeropuerto Reales Tamarindos. “En el poco tiempo de hacer el registro en la página, a mi esposa y a mí ya nos vacunaron. Es maravilloso y aplaudible el proceso”, resaltó.

Piedad Ati, de 76 años, adulta mayor del cantón Sigchos, Cotopaxi, fue inoculada en la Casa Barrial. “Vivo con mi esposo. Mis hijos están en otra ciudad y apenas llegue a la casa les voy a llamar a contar que me vacuné. Ellos también están emocionados porque la vacuna es una realidad para los adultos mayores», subrayó.

Adicionalmente, en el Comando Logístico Nro.73 «Girón», del Fuerte Militar Calderón, en Cuenca, fue vacunado con su primera dosis, Cristian Cueva, militar en servicio activo. “Para mí, es una esperanza ya que me permitirá estar al frente de los controles de la ciudadanía», comentó.

Para Johanna Lara, enfermera del Centro de Salud Las Piñas, en Milagro, provincia del Guayas, fue un honor ser parte de las brigadas, que se llevaron a cabo en la Escuela Victoria Macías de Acuña. “De esta forma, se contribuye en un hecho histórico que permitirá salvar la vida de miles de ecuatorianos”, señaló.

De esta manera, el MSP acelera la vacunación de manera oportuna y ordenada, garantizando el acceso a la salud a la población ecuatoriana, sobre todo de los sectores más vulnerables.