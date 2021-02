1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 13 Febrero 2021

La decisión de 82 municipios de reabrir bares y de 76 localidades que autorizaron el funcionamiento de discotecas y centros de tolerancia preocupa al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, más aún cuando desde hoy se inicia el feriado de cuatro días por carnaval, en medio de un aumento de casos de COVID-19.

Hasta este viernes 12 el Ministerio de Salud reportó 263.517 casos confirmados de coronavirus, en el territorio nacional.

“Yo les quisiera preguntar a los alcaldes que tomaron esta decisión sobre qué base técnico-científica la tomaron”, cuestionó Juan Zapata, presidente del COE, en una entrevista televisiva con Ecuavisa.

El funcionario consideró que esta medida adoptada en localidades como Salinas, en Santa Elena, no es correcta y lamentó que la instancia que él preside no tenga la facultad legal para evitarla.

Sobre la decisión de cantones como Samborondón y Daule de retornar a las clases presenciales, Zapata mencionó que aquello no está permitido y los municipios no tienen la potestad para cambiar eso.

“En las zonas urbanas se ha decidido hasta el 28 (de febrero, la prohibición) y a partir del 17 sí se le permitió al Ministerio de Educación, como el órgano rector de la educación a nivel nacional, que vaya aperturando en las zonas rurales en donde no tenemos las complicaciones”, expresó él.

Para este asueto, el COE nacional mantiene la prohibición de eventos públicos masivos y exhortó a los 221 cantones para que generen las regulaciones en aforos y estrategias para minimizar aglomeraciones. Habrá libre movilidad.

Zapata insistió en la necesidad de que autoridades nacionales y locales coordinen la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus.

El ECU911 usará 6.500 cámaras para la videovigilancia. “Pondremos más atención a las ciudades que, por tradición, son destinos frecuentes en estas fechas de carnaval. Sierra centro, Sierra norte y playas en la Costa”, refirió Zapata.

Respecto a datos del feriado comparados con el año pasado, indicó que se movilizaron alrededor de 1 millón de personas a escala nacional.

En el contexto de la pandemia, el epidemiólogo Johnny Real explicó que preferentemente quienes opten por jugar carnaval deben hacerlo solo y exclusivamente con los miembros de la familia que viven en el domicilio.

“Uno conoce a su familia, si ya le dio COVID-19, si no; pero si viene el vecino, con un amigo, con otras personas que no sé cómo se cuidan, que no sé qué exposición habrán tenido, ahí viene el riesgo de un contagio, más si no se usa la mascarilla”, señaló él.

Indicó que le parece bien que los COE cantonales controlen el aforo porque la fecha coincide con San Valentín, festividad en la que muchas personas salen con su pareja.

“Estamos en una fase de la pandemia en que ya todos sabemos cómo cuidarnos. Aquí solo debe ser la práctica, correcto uso de su mascarilla, no estar más de tres horas en alguna reunión”, advirtió Real.

Sin embargo, para la doctora Gabriela Arana las regulaciones deberían ser más estrictas, más aún cuando en ciudades como Guayaquil la ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está al tope y es complejo que más personas se contagien.

Ella consideró que la movilización será clave en esos días, por lo que sugirió que las autoridades refuercen sitios como las terminales terrestres, incluidos los paraderos informales, ya que todo eso será copado por viajeros como lo fue en las elecciones.

Otros médicos sugirieron que se aumenten los recorridos de control en estos días para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de esta forma evitar que más casos y fallecidos se multipliquen. (El Universo)