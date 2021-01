1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Enero 2021

La presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, presentó, este 21 de enero, la rendición de cuentas sobre los resultados de sus tres años de gestión.

El evento se desarrolló de forma presencial y virtual; y contó con la participación de autoridades del sector justicia, servidores judiciales y representantes de otras instituciones del Estado, con quienes la CNJ ha trabajado en pro de una justicia eficiente, efectiva e íntegra.

Al iniciar su intervención la representante del máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país señaló que “para la magistratura, rendir cuentas a la sociedad es una obligación distinta a aquella que tradicionalmente se espera de cualquier servidor investido de un cargo público, pues la potestad de administrar justicia emana directamente del pueblo”

La Dra. Paulina Aguirre Suárez se refirió a los retos que enfrentó durante su gestión, desde transiciones institucionales hasta una pandemia mundial y destacó que pese a las adversidades, en este 2020 se tomaron decisiones jurisdiccionales y administrativas oportunas, cumpliendo el mandato constitucional encomendado: ser garantes del Estado de Derecho.

Explicó el impulso que dio a la independencia judicial “como requisito del principio de legalidad y una responsabilidad vinculada a las funciones jurisdiccionales de los jueces”.

En cuanto al fortalecimiento institucional dijo que su mayor logro fue retomar la relación con las Cortes Provinciales y los jueces de instancia, lo que permitió la unificación de criterios en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley.

Además expuso estadísticas del trabajo institucional, que revelaron un alto porcentaje de efectividad en el despacho de causas. Es así que se recibieron 3 174 causas y se resolvieron 6 964, incluidas las causas en trámite de años anteriores. Las y los jueces de la CNJ resolvieron un total de 2 966 causas, mientras que las y los conjueces resolvieron 3 998. El detalle de causas por Sala Especializada es: Contencioso Administrativo 217; Contencioso Tributario 226; Penal 1.621; Civil y Mercantil 328; Familia 122; y Laboral 452.

Por su parte, la Presidencia de la CNJ conoció 45 nuevos procesos, de los cuales, 9 corresponden a extradiciones pasivas, 28 a extradiciones activas y 4 son acciones constitucionales de hábeas corpus. Además, despachó 244 exhortos y resolvió 626 consultas presentadas sobre la aplicación de la Ley, 219 en materia penal y 407 en materia no penal.

El Pleno de la CNJ también se adaptó a la situación actual y sesionó en 19 ocasiones de forma virtual para resolver asuntos relacionados a resoluciones generales y obligatorias, precedentes jurisprudenciales y declaraciones jurisdiccionales previas.

Durante su alocución, la Presidenta de la CNJ reconoció el trabajo de las y los jueces y conjueces y la importancia de apostar a la carrera judicial. Les hizo un llamado para “reafirmar la convicción de que la integridad judicial, es la mejor herramienta para construir una justicia fortalecida en la confianza ciudadana”.

Finalmente, se despidió de la Función Judicial. “Hoy me despido como la primera mujer en ejercer esta alta dignidad, pero con la certeza de que no seré la última. Me siento orgullosa de haber promovido la estabilidad e independencia institucional de esta Alta Corte, así como de haber impartido justicia con irrestricto apego a la constitución y la ley”,

El dato

Luego de 32 años al servicio de la justicia, la Dra. Paulina Aguirre Suárez, primera mujer en la historia del Ecuador en ejercer la representación de la Función Judicial, se despide de los tribunales. La Dra. Aguirre culmina su periodo de nueve años como Jueza de la Sala Especializada de lo Laboral y tres de Presidenta de la Corte Nacional de Justicia.