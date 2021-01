1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 13 Enero 2021

Un video viralizado en redes, de una clase de Farmacología de la Universidad Central, ha generado polémica por la agresión de un profesor contra una estudiante.

"Guambra malcriada, aprende a respetar", espetó un docente luego de que su alumna le comentara que, en una exposición, no está su compañera.

La estudiante en voz baja responde "doctor es que no sabía que ella no estaba presente". Y el profesor grita: "Bájeme la voz, cuidado como hable conmigo, o sea que no sabe, le dije que se reúnan para distribuirme la exposición y qué dijo usted, no sea mentirosa, me dice ya estamos distribuidos o no me dijo eso".

"Frente a la intolerable conducta de un profesor de la Carrera de Medicina, que agrede, insulta y humilla a una alumna, durante una clase virtual, las autoridades han activado inmediatamente los procedimientos previstos en el Estatuto Universitario y el Código de Ética", apuntó la Universidad Central.

La casa de estudio indicó que los estudiantes han sido reasignados a otro profesor y el Rector ha dispuesto que se instaure el procedimiento disciplinario correspondiente, puesto que la conducta del profesor configura una falta muy grave.

Además, se han ofrecido los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario: apoyo social, psicológico y asesoría legal con el Defensor Universitario para el acompañamiento y seguimiento respectivo.

El profesor escribió una carta indicando que el tiempo le dará la razón. Ahora circula un audio con otra de sus intervenciones a alumnos. Le importa un pepino dice.

Además, enumeró las razones que lo llevaron a tomar la decisión de su renuncia irrevocable.

Afirma que lo más repudiable es un profesional de la salud es el engaño y la falsedad. Y agrega que "la mentira se ha convertido en la forma de vida de muchos".

De esta manera, se ratifica en sus palabras y resalta que no tiene miedo de ir a la cárcel por su accionar.

De igual forma, sostiene que volverá a alzar la voz "cuando me traten de engañar y me falten al respeto".