El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Enero 2021

A partir del 12 de enero se iniciará el proceso de admisión a la educación superior correspondiente al primer periodo académico del 2021. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) dio a conocer la habilitación de cuenta.

Entre el 12 y 14 de enero los aspirantes pueden enviar la solicitud para la habilitación de cuenta y así rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES). En esta primera etapa deberán solicitar esta habilitación quienes obtuvieron un cupo dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y que por razones justificadas no pudieron efectivizarlo y quienes no se presentaron a rendir el EAES en el segundo semestre del 2020.

Durante el proceso de solicitud, las personas deberán seleccionar uno de los nueve casos a los que se ajuste:

- No se presentó a rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior, y ya cumplió con la penalidad de no participación en un periodo de admisión.

- No usó el cupo que obtuvo en periodos anteriores, y ya cumplió con la penalidad de no participación en un periodo de admisión.

- Obtuvo un cupo en una institución de educación superior particular y no aprobó el proceso propio de admisión de la misma.

- Obtuvo un cupo en la Universidad de las Artes o en alguno de los conservatorios superiores e institutos superior públicos de artes, y no aprobó el examen de suficiencia.

- Obtuvo un cupo, la carrera no se abrió y no aceptó la reubicación en otra.

- Obtuvo un cupo y agotó las posibilidades de matrícula en la misma carrera o materia. Existe impedimento académico. (En caso de obtener un cupo, la nueva carrera no será gratuita).

- Obtuvo un cupo y desea cursar una segunda carrera. (En caso de que obtenga un cupo la carrera ya no será gratuita).

- Aprobó la nivelación de carrera, no se matriculó en el primer nivel en el período inmediato siguiente a la aprobación, y la institución de educación superior no aceptó su matrícula en períodos posteriores.

- Agotó el número máximo de matrículas permitido en el curso de nivelación de carrera.

- Los resultados de la solicitudes se darán a conocer el 29 de enero.

Mientras que del 14 al 18 de enero se receptarán las inscripciones para rendir el EAES, para poder participar en el mismo se deberá crear una cuenta e ingresar la información solicitada para tener el comprobante de inscripción. La Senescyt aún no ha comunicado las fechas en la cual se dará este examen, que es voluntario.

Pasos para realizar la habilitación de cuenta

- Ingresar al portal examenadmision.senescyt.gob.ec con el usuario y contraseña.

- Ir a la sección Proceso y escoger la opción Habilitación de Cuenta.

- Actualice su correo y seleccione Actualizar tus datos.

- En la ventana que se abrirá lea los términos y condiciones y escoja aceptar.

- Actualice sus datos de contacto como número de celular y teléfono convencional.

- Escoja una de las razones a las cuales se ajusta su caso para solicitar la habilitación de cuenta y seleccione Guardar y enviar.

- Tras el mensaje de haber ingresado correctamente la solicitud seleccione Aceptar y se le generará un comprobante en PDF. (I)

Fuente: El Universo