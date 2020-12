Expreso de Guaayquil

Domingo, 27 Diciembre 2020

A Santiago Ron, doctor (PhD) en Biología Evolutiva y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, este año le ocurrió algo que jamás imaginó: fue muy solicitado para entrevistas en los medios y en ocasiones tuvo tantas que no pudo atenderlos a todos.

Él no es artista ni influencer. Al menos, no del tipo que se asocia a este término. Pero el número de sus seguidores en la red social Twitter se disparó este año y ahora bordea los diez mil, debido sobre todo a sus permanentes comentarios de información, orientación e interacción sobre la COVID-19.

No es el único caso. En general, en medio de la tragedia nacional y mundial que ha causado la pandemia en 2020, uno de sus efectos positivos es que ha acercado a la población de los países hacia sus científicos.

Ron lo corrobora. Afirma que por primera vez ha visto una urgencia en la ciudadanía por acceder a información relacionada con la pandemia, pero procurando que esta provenga de fuentes confiables, y por eso buscó a los científicos locales.

Como resultado de ello, hay un grupo de investigadores y médicos especialistas que han tenido una constante presencia en los medios y empezaron a ser seguidos en sus cuentas en redes, por lo que sus nombres y rostros se han vuelto conocidos para parte de la población.

“Eso es algo de lo que, por lo menos en mi experiencia, no recuerdo precedentes. Esto es algo que no había sucedido antes”, dice el miembro de la Academia de Ciencias del Ecuador.También lo corrobora Diego Cisneros, coordinador de Producción Académica en la Universidad San Francisco de Quito. Como responsable no solo de revisar esa producción científica sino también de promover su difusión, coincide en que hay algunas áreas “poco visibles” hacia afuera, que este año han estado entre las más relevantes y de mayor demanda del público y los medios, como microbiología o biomedicina (datos sobre virus y microbios), psicología (consultas de temas personales y laborales) y gerontología (sobre cuidados en general de adultos mayores).

“Se ha incrementado más de diez veces la presencia de los miembros de estos departamentos en los medios, ya no con opiniones complementarias, sino como protagonistas y líderes de opinión”, asegura el profesor y PhD en Geografía.

También concuerda con Ron en que la ciudadanía los busca porque asume que manejan información confiable.

Esta búsqueda no tuvo preferencias de género. Así lo indica una investigación efectuada por las periodistas Sofía Cabrera y Melissa Clavijo. La primera es coordinadora de la red de divulgación KUNA Ecuador e integrante del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME).

Su estudio ‘Discurso científico en Twitter en el primer trimestre de pandemia en Ecuador’ analiza los contenidos publicados en las cuentas de tres mujeres y dos hombres dedicados a la ciencia en el país: Linda Guamán, Esteban Ortiz, Damaris Intriago, Santiago Ron y María Claudia Segovia.

“Según Twitonomy, la acumulación de retuits y likes de otros usuarios a las cuentas analizadas indica que estas son fuentes valiosas de información para sus seguidores. También demostraría la afinidad hacia las ideas publicadas en la red”, dice una parte del estudio, facilitado a EXPRESO. (Expreso)