Jueves, 10 Diciembre 2020

Con la exposición de treinta y dos testimonios –de peritos y testigos– y el ingreso de trece grupos de pruebas documentales, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, concluyó con la exhibición de la prueba de Fiscalía contra el exconcejal de Quito, Eddy Fernando S. C.; su esposa, Adriana Judith C. M.; sus tres hijos, Jorge Luis S. E., Adriana Alejandra S. C. y Cristina Polet S. C.; y, su suegra, Judith Margarita M.

Durante la audiencia de juicio, que se desarrolla ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Fiscalía presentó a los procesados como presuntos coautores del delito de lavado de activos, tanto en su alegato de apertura, como en su prueba testimonial y documental.

El monto (establecido a través de pericias) que no habría sido justificado por los seis encausados asciende a 1’803.350 dólares, durante los períodos de análisis comprendidos entre los años 2009-2013 y 2013-2017.

Se habría intentado justificar el monto con declaraciones juramentadas de dinero supuestamente ahorrado, proveniente de sus abuelos (2016); con giros y suscripción de letras de cambio sin sustento comercial (2017), con supuestas remesas enviadas del exterior (1999-2015) y con préstamo de dinero de “amigos” (2015).

Además, sus ingresos económicos declarados en el Servicio de Rentas Internas (SRI) no serían compatibles con lo ingresado al Sistema Financiero Nacional.

El juicio se reinstalará el lunes 14 de diciembre de 2020, a las 09:00.

Ante la Sala Penal presentarán sus pruebas el acusador particular, en este caso la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y la defensa de los procesados.

La audiencia inició el 30 de noviembre de 2020 y se ha desarrollado durante siete días, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.