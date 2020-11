El Universo de Guayaquil

Lunes, 30 Noviembre 2020

La muerte de dos niñas, de 5 y 7 años, y su madre, supuestamente a manos del padre de familia, ha estremecido a la población de Los Ríos. El hecho se registró en el cantón Vinces.

Los cuerpos de Vilma Ubilla, Parménides Montecé y sus dos hijas fueron hallados inertes la mañana del sábado en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudadela El Palmarín.

Fue un pariente de la familia Montecé Ubilla, quien tras ser alertado por los vecinos de la pareja sobre un olor desagradable que venía del domicilio, llegó al sitio para constatar qué ocurría, y a la vez, saludar a sus allegados.

Al decidir ingresar a la casa luego de no recibir respuestas ante sus llamados, se encontró con una escena de terror.

Los cuerpos de los dos adultos y sus hijas se encontraban en estado de descomposición.

Según versiones preliminares de personal de Criminalística habrían pasado 48 horas desde los fallecimientos.

Violento fin de semana en dos cantones de Los Ríos

Las niñas y su madre no presentaban huellas de violencia, mientras que el padre sí tenía un corte a la altura del cuello, cerca de la yugular, detallaron los peritos en su informe.

En el lugar las evidencias recabadas eran los cuerpos sin vida, un arma blanca, una soga y un frasco que contenía una sustancia tóxica, que supuestamente, había sido ingerida por las tres mujeres del hogar. Eso después se confirmó en la morgue de la localidad. Al parecer, la causa de la muerte de Vilma y sus hijas fue por envenenamiento, mientras que Montecé se habría suicidado.

La hipótesis de la Policía Nacional era que el hombre, presumiblemente, les habría servido una sustancia tóxica a su esposa e hijas, y luego decidió acabar con su vida.

Pero este primer informe debía confirmarse con las autopsias que se realizarían en Guayaquil, hacia donde fueron llevados los cuerpos, este domingo.

Se desconocen las causas que habrían motivado al sujeto para cometer estos actos.

Aunque vecinos de la pareja manifestaron que los problemas eran contantes entre ellos. La última vez que los vieron con vida fue en horas de la mañana del pasado jueves.

Mientras que familiares del padre de familia, en sus cuentas de Facebook, pedían a la ciudadanía dejar de especular con las razones de las muertes. “Dejen de juzgar, todo es una pesadilla, el dolor es muy grande para las dos familias”, publicó uno de los allegados.

Vilma, quien se destacaba por ser una mujer positiva y solidaria con los demás, según sus familiares, tenía cuatro hijas. Las dos últimas fueron procreadas con Montecé.

Dos días antes de ser hallada sin vida, Vilma realizó sus últimas publicaciones en su cuenta de Facebook. Allí indicaba que las cosas en su vida no iban tan bien y que deseaba “teletransportarse”. “Qué día tan horrible, qué año tan terrible”; “No sé cómo va a ser mejor, quiero que me teletransporten a días que los raspones era mi único dolor y eso ni me dolía”, respondió a uno de sus seguidores en los comentarios en redes sociales.

Parménides Montecé, de 36 años, era el hijo menor de un médico reconocido en Vinces y Guayaquil, y de la docente Rocío Ramos, propietaria de un plantel educativo particular.

La cifra de femicidios en la provincia de Los Ríos durante el 2020 era de cinco, hasta antes de este hecho, registrado en el cantón Vinces. Existe preocupación en la ciudadanía y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres por la violencia en zonas del país.

En esa provincia se han registrado hechos violentos durante el último fin de semana, que también han encendido las alarmas en las autoridades. (I)

