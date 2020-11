De la pluma de Alexis Serrano Carmona

Detalles Publicado el Domingo, 29 Noviembre 2020

Portada del libro, que nace bajo el sello de Dinediciones.

El periodista Alexis Serrano Carmona presenta su primer libro, una recopilación de crónicas y perfiles; historias reales, escritas con todas las herramientas de la literatura.

“Siempre que lo veía me imaginaba su pandilla. Me imaginaba cómo morirían mi mami o mi papi si yo llegaba a hablar. Me imaginaba cosas feas. Antes yo era muy apegada a mi mami, como hermanas; pero en ese entonces me alejé. Ella me preguntaba qué me pasaba y tenía la tentación de contarle todo, pero nuevamente me lo imaginaba a él haciéndole daño. Las amenazas nos las guardó aquí (señala con furia su cabeza) y cuando queríamos hablar era como que se activaban. ¡La voz de él estaba siempre aquí! (vuelve a señalar su cabeza)”.

Este es uno de los testimonios que el periodista Alexis Serrano Carmona incorporó en su crónica ‘Horror en el sexto C’, escrita en julio de 2017 y que sintetiza el drama de 41 niños víctimas de abuso sexual por parte de un profesor en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), ubicada en el sur de Quito.



Ese texto da el nombre a su libro: ‘Horror en el sexto C y otras crónicas’, publicado bajo el sello de Dinediciones, y que será presentado el 11 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Quito. En 18 textos, entre crónicas y perfiles, Serrano, periodista con más de 14 años de experiencia, demuestra su pasión por la escritura.

Pero no esa escritura simple, lineal, monótona, sino aquella que lleva al lector a vivir como propias las historias que va relatando, a emocionarse de una u otra manera con esa realidad que refleja en sus textos. Al leerlo uno no puede ser indiferente.

Y lo logra porque el autor es un “enamorado” de la crónica, entendida como el género que da la oportunidad de retratar al ser humano profundamente, más allá de la inmediatez. “La crónica se toma la paciencia de estar, de volver las veces que sean necesarias, el tiempo que sea necesario, hasta mimetizarse con el entorno de una persona”, manifestó.

Cómo se construye una crónica

‘Horror en el sector C’, ‘Un lirio por los desaparecidos’, ‘La orquesta de los sueños’, entre otras crónicas que constan en el libro, son la evidencia de esa sensibilidad que tiene el autor para fijarse en los detalles mínimos que pueden hacer diferente a una historia, la constancia para captar el momento preciso de una conversación, o la paciencia para ir construyendo la historia, para sustentar el relato.

Alexis Serrano Carmona, periodista y escritor

Por ejemplo, un mes le llevó el reporteo del caso de los niños violados en la unidad educativa, y dos semanas más la escritura de una historia durísima que escandalizó a la capital y que fue la punta del ovillo para abrir investigaciones que dejaron al descubierto una macabra situación en el sistema escolar. “Cuando supe que había terminado de escribirla, yo me desarmé en el escritorio; simplemente lloré y luego fui a abrazar a mi esposa y a mi hijo. Me afectó muchísimo pero también es una de las historias que más me ha importado contar”, dijo.

Y como buen cronista que es, alejado de la inmediatez, Alexis Serrano Carmona se da el tiempo para buscar otros ángulos, otros enfoques de una información o noticia. Así se construyó la crónica de los familiares de los desaparecidos. Cuando los reporteros de los medios de comunicación terminaban de recoger lo estrictamente coyuntural y se retiraban a sus salas de redacción, él empezaba a tejer su historia, a profundizar en el drama de esas familias.

Se tratan de un libro para disfrutar, es un libro versátil ya que contiene, como ‘Bonus track’, entrevistas a personajes como Rodrigo Borja o Lourdes Tibán.

La Feria Internacional del Libro de Quito será completamente virtual, debido a la pandemia del coronavirus. La presentación de este libro será el viernes 11 de diciembre a las 16:00. Serrano Carmona estará acompañado de la reconocida escritora Gabriela Alemán y el periodista Diego Cazar Baquero, editor de La Barra Espaciadora.

En librerías desde la próxima semana.

A través de Dinediciones, al teléfono 02-264-5238, en Quito; o el siguiente enlace: https://dinediciones.com/horror-en-el-sexto-c

(Dinediciones llevará el libro hasta su casa o lugar de trabajo)

Costo: 15 dólares.