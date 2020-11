El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Noviembre 2020

Verónica Coello Moreira acaba de ganar el premio Miguel Riofrío por su novela corta "Memoria de papel". La escritora guayaquileña ha recibido la noticia con sorpresa y agradecimiento.

"Creo que es la vida diciéndome que a pesar de haber vivido un año muy difícil, siempre habrá una razón para volver a sonreír y agradecer", le dijo a diario El Telégrafo.

Verónica Coello nació en Guayaquil, tiene un máster en Comunicación e Identidad Corporativa; es columnista del diario El Universo; columnista de diario El Peruano, en Perú; coanchor del programa de entrevistas políticas Al Día y ha sido docente universitaria y de colegio. En 2017 publicó el libro de cuentos "La Cena", de la mano de la editorial Cadáver Exquisito.

El VIII Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío 2020, género novela breve, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, le otorgará un premio de USD 3.000; además, la CCE Núcleo de Loja publicará "Memoria de papel" y entregará a la escritora el porcentaje de ejemplares correspondiente.

Julio Espinoza, secretario general de la CCE Núcleo de Loja, dio lectura al veredicto dado por el jurado calificador, quien resolvió conceder el premio único a la obra titulada “Memoria de papel”, del seudónimo Vonka, "por el tratamiento poético dado al discurso narrativo, que le confiere profundidad y trascendencia a la historia; también por sus personajes, cuyo tránsito por las perplejidades y maravillas de la vida, tanto como por el absurdo de la muerte, conforma con eficacia un corpus literario de clara y poderosa alusión al destino humano".

En un breve diálogo con El Telégrafo, Verónica Coello dio sus primeras impresiones al saberse ganadora del concurso de novela corta.



¿De qué se trata "Memoria de papel", obra con la que acaba de ganar el premio Miguel Riofrío?

Es sobre una mujer que va a morir, hay varios momentos en la obra, uno en el que ella se encuentra con gente de su pasado y escribe para poder olvidar, otro en el que ella habla con la muerte, otro en el que conversa con su padre, estos momentos se van combinando e intercalando a lo largo de la novela corta que es el género en el que participé.

¿Tenía muchas expectativas con este concurso o le cayó de sorpresa la noticia de que había ganado?

Me cayó de sorpresa. Sorpresa absoluta, me enteré por un tuit en el que Raúl Vallejo me felicitaba.

¿Qué significa este premio para usted?

Es muy importante a nivel personal, me siento honrada y agradecida de que un concurso del prestigio del Miguel Riofrío, me haya elegido.

Verónica Coello ha trabajado en radio y tv y se presentó en el concurso que acaba de ganar, organizado por la Casa de la Cultura de Loja, con el seudónimo "Vonka".



Fuente: El Telégrafo