Indignación e impotencia en la ciudadanía provocaron varios asaltos en locales comerciales de Quito, luego de que las imágenes quedaron registradas en las cámaras instaladas en estos negocios y fueron difundidas en las redes sociales.

Fausto Salinas, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que a la pareja de asaltantes se los buscará en el Ecuador y otro país. Además confirma que la mujer es de origen venezolano y el hombre ecuatoriano.

"Hay nuevos delitos que se han incrementado como el robo a personas. Recordemos que existe mayor cantidad de ciudadanos desempleados y la crisis económica es evidente. Los meses de noviembre y diciembre serán más inseguros, pero estamos tomando las medidas respectivas", dijo en entrevista con Radio Sucesos.

Recomendaciones para evitar asaltos:

1️⃣ Tratar de verificar cómo estamos en cuanto a seguridad

2️⃣ Identificar zonas y horarios críticos -a los cuales no debería ir-.

3️⃣ No llevar objetos atractivo para los delincuentes

4️⃣ El ciudadano no debe comprar cosas robadas.