1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Noviembre 2020

El equipo de ocho profesionales en psicología clínica inició, este viernes 20 de noviembre de 2020, las entrevistas psicológicas individuales a las y los postulantes del Concurso para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Esta entrevista, que se realiza de manera presencial y concluirá el próximo lunes 23 de noviembre, es el segundo componente de la prueba psicológica que deben rendir quienes aspiran a integrar la CNJ.

Este proceso se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se habilitaron ocho salas para que cada uno de los psicólogos realice su trabajo de manera reservada y sin inconvenientes. Cada sala cuenta con equipos de audio y video, para el registro de la entrevista.

Previo al inicio de la jornada, el Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Pedro Crespo, acompañado de la Directora Nacional de Talento Humano, Margoth Astudillo, agradeció la presencia virtual de miembros de la Veeduría Ciudadana designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que vigile el concurso.

El doctor Crespo explicó que el artículo 42 del Reglamento del Concurso, establece que la evaluación psicológica clínica se realiza para asegurar que ninguno de los postulantes presente cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les impida cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo al que aspiran.

También resaltó que los ocho psicólogos que apoyan en este proceso, fueron seleccionados luego de un riguroso análisis y revisión de 40 hojas de vida, enviadas por universidades; colegios provinciales y asociaciones de psicólogos clínicos.

Además, destacó que el CJ realizó el sorteo aleatorio de psicólogos y postulantes para el cumplimiento de esta evaluación, en virtud de la transparencia.

Según el doctor Crespo, en anteriores concursos, los postulantes acudían a psicólogos clínicos de su confianza para presentar la prueba que decía que no tenían ningún tipo de alteración mental, que le impida ejercer el cargo de juez de la CNJ. “Esos certificados obedecían a un formato (…) se obtenían del mismo psicólogo 40 o 50 certificados a cambio de 180 o 200 dólares. Eso hemos descartado de raíz”, dijo.

El Director General del CJ informó que 84 postulantes de los 95 habilitados para seguir en el concurso, realizaron el test psicológico efectuado ayer jueves 19 de noviembre.

El doctor Crespo aclaró que la evaluación psicológica no tiene puntuación y sus resultados específicos son confidenciales, pero quienes sean declarados como no idóneos, no podrán continuar en el Concurso Público.