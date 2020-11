1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 12 Noviembre 2020

Aseguran que no pueden quedarse en casa, a pesar de la presencia del coronavirus y el aumento de contagios.

El dilema es grande para centenares de comerciantes informales y minoristas que trabajan en las calles, mercados, centros comerciales del ahorro, parques y bulevares de Quito.

Frente al repunte del coronavirus, las autoridades no descartan suspender actividades en fechas que tradicionalmente son de intenso movimiento económico, como las Fiestas de Quito, Navidad o Fin de Año.

Para los comerciantes, al no tener un trabajo fijo, ni relación de dependencia, no hay muchas opciones: o salen a generar recursos y se arriesgan a contraer el coronavirus o se quedan en casa, cuidándose del virus, pero “muriéndose” de hambre.

“Tratamos de cuidarnos por nosotros y por nuestras familias, pero hay que pagar el agua, el arriendo, la luz y tratar de llevar algo a la olla. Vivimos del día a día y no podemos hacer eso que llaman teletrabajo”, comentó Margarita Fernández, que recorre con sus productos entre Solanda y La Gatazo, en el sur de Quito.

Las recomendaciones para mantener normas de bioseguridad se mantienen, pero eso no ha reducido el número de contagiados. El reporte oficial de hoy es de 58.029 casos confirmados en la capital; ayer fue de 57.680; y el de antes de ayer se ubicó en 57.240 contagiados.

Para el epidemiólogo y docente de la UTE José Sánchez, es evidente que los pacientes van en aumento ya que todavía hay casos asintomáticos que siguen, sin saberlo, transmitiendo el virus.

No ayuda, dijo, que las autoridades den libre movilidad y que la gente no respete las normas de distanciamiento ni en el día a día, peor aún en los feriados. Por eso recomendó que se mantenga el distanciamiento social, así como el uso del alcohol y mascarilla. Y, más efectivo, el aislamiento.

La realidad

“Necesitamos una alternativa de trabajo para subsistir. Si la pandemia no nos mata, nos matará el hambre”, dijo Carlos Castellanos, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (FedecomiP). El dirigente agregó que sería un grave golpe para el sector volver al sistema de aislamiento y, aunque reconoce que la situación de contagios es preocupante, asegura que ellos no son responsables del crecimiento de la pandemia. “Queremos ver cómo nos podemos reactivar. Las familias de los pequeños comerciantes no podrían soportar otro encierro”, dijo el dirigente. Asegura que desde que se inició la pandemia no han recibido ayuda de las autoridades en relación de dotación de insumos para la bioseguridad o capacitación para enfrentar la situación.

Hoy protagonizaron una marcha una hacia el Municipio de Quito, para exigir políticas que ayuden a reactivar el comercio. Piden que se reabran los mercados que se encuentra cerrados desde el estado de excepción, los parques y que se les apoye en el pago de patentes, entre otros aspectos. La próxima semana volverán a mantener una reunión con titulares departamentales del Municipio y de las administraciones zonales.