Detalles Publicado el Jueves, 05 Noviembre 2020

El epidemiólogo y experto en medicina tropical, Marcelo Aguilar, considera que Ecuador no está ante un posible escenario para un rebrote y un nuevo confinamiento como sucede en Europa.

Sin embargo, en entrevista con Sonorama, hace un llamado a no confiarse ya que la pandemia no ha pasado y aún se extenderá por algunos meses o años.

El experto recomendó al Ecuador estar preparado para brotes epidémicos sucesivos ya que sí se espera un incremento de contagios, teniendo en cuenta que la movilidad es mayor y por tanto lo será la trasmisión.

Aguilar hizo una alerta y dijo que la vacuna no es la solución, además que no estará lista para marzo del 2021 como anunciaron las autoridades de Gobierno.“La vacuna es una estrategia, venden algo que aún no existe”.

También instó a fortalecer la vigilancia epidemiológica pero no solo para el covid-19, sino para otras enfermedades como la gripe, dengue u otros.