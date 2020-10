1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Octubre 2020

El Colegio de Médicos del Guayas pidió este lunes 26 de octubre, durente una rueda de prensa, al Gobierno que se suspenda el próximo feriado por el 'Día de los Difuntos' en el Ecuador o en su defecto que se mantengan las restricciones de movilidad.

El anuncio lo hicieron como una medida para evitar el incremento de los contagios por covid-19. “A mayor movilidad, mayor probabilidad de contagios”.

Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, sostiene que precisamente este tipo de situaciones son las que provocan que el número de casos de COVID-19 se incremente.

"La inmunidad va bajando y nos preocupa a que estemos propensos a un nuevo contagio. La nueva ola que se pueda presentar, pudiera ser más cruenta que la primera", alertó.

En cuanto al cierre de los cementerios en Guayaquil durante el feriado, Wilson Tenorio califica como positiva la decisión tomada por el COE cantonal como medida para evitar la propagación del virus.

"Mientras la gente se divierte, nosotros nos estamos muriendo", dijo el doctor Francisco Plaza del Colegio de Médicos de Guayas, quien advierte que este mes 5 galenos han muerto por COVID-19 tras atender pacientes infectados. Insiste en suspender las movilizaciones por feriados.

El reporte del Ministerio de Salud Pública del domingo informó de un incremento de 2.021 casos confirmados de COVID-19, en comparación con el reporte 233.

Incluso en el informe, el MSP pide a la ciudadanía que no se confíe y que no asuma que “a mí no me ha de dar”, pues esto último conlleva “el altísimo riesgo de nuevos brotes”.