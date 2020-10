1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 23 Octubre 2020

La audiencia de juicio en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se difirió para el próximo 9 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado.

La diligencia, por presunto delito de tráfico de armas y municiones, estaba prevista para este jueves 22 de octubre. Sin embargo, la defensa y el exmandatario solicitaron el cambio de fecha alegando motivos de salud de su cliente.

Alfredo Arboleda, abogado del exmandatario, reiteró que la situación de su cliente es muy delicada. Indicó que el médico dispuso reposo 20 días en cama, con deambulación controlada desde el 19 de octubre hasta el 8 de noviembre, fecha en la cual tendrá que realizar una revaloración y control.

De acuerdo al certificado médico que tuvo acceso Diario EL TELÉGRAFO, Bucaram es un paciente que presenta un cuadro de angioplastias coronarias previas, hipertensión arterial, arritmias y con un marcapaso cardio desfibrilador implantable.

"Es un paciente con probabilidad alta de anginas recurrentes y arritmias ventriculares complejas y muerte súbita", indicó José Gabriel Vivas, cardiólogo intervencionista.

Arboleda reconoció que el tiempo de descanso que se dispuso para el expresidente, debido a su condición, resulta insuficiente, ya que al día siguiente de que termine su reposo tendría que acudir a la audiencia, situación que le generaría estrés y tensión debido al proceso legal.

En ese sentido, el abogado indicó que están presentando a las autoridades la situación con los respectivos respaldos. El defensor legal indicó que el juez de la causa solicitó un peritaje sobre la salud del exmandatario.

Por ello advirtió que los resultados médicos de su cliente no fueron manipulados por ningún médico, sino que se trató de un análisis realizado por computadora, lo que evidencia la veracidad de los análisis.

"No nos hemos opuesto de que vengan. Eso está en manos de la Fiscalía que ordenen cuándo y dónde van a hacer el peritaje", replicó. El abogado señaló que la causa por presunto delito de tráfico de armas no está ni cerca de que prescriba y no entiende cuál es el apuro de la administración de justicia para sentenciarlo.

Fuente: El Telégrafo