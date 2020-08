1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 15% (2 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Agosto 2020

El líder indígena, Leonidas Iza, manifestó este lunes que se declinó a su precandidatura presidencial porque no está para legitimar procesos indebidos ni a candidatos que han hecho lo que sea para tener apoyo de ciertos dirigentes.

Indicó que se refiere a la mala conducción de los dirigentes nacionales de Pachakutik y a la inmadurez política del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quien fue puesto por las bases en este cargo no por un año sino por un periodo completo.

Pese a no estar de acuerdo con está acción, dijo que no será candidato de ninguna otra vertiente política. "Nos quedamos a sostener la lucha desde la filas organizativas", agregó al reiterar que no responden a intereses personales, "vamos a apoyar al proyecto político, independientemente de las personas". (PMB)

