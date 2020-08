Aquí su historia

Martes, 11 Agosto 2020

La muerte del israelí Shy Dahan trae cola. Su vida bien merece un guion cinematográfico. Shy Dahan tenía difusión roja emitida en Panamá, en donde había evadido la cárcel tras protagonizar una espectacular fuga. Las andanzas de israelí comienzan con la venta de un lujoso departamento en el 2015, ubicado en el piso 57 del PH Vitry Tower Costa del Este, en ciudad de Panamá.

Dahan puso a la venta la propiedad por un valor de 1.750.000 dólares, al venezolano Youssef Assad Bultaif, quien ofreció 1.575.000 dólares por el inmueble. Acordaron que el comprador entregue un abono de 250.000 dólares para la reserva del inmueble y de no cumplirse el tiempo estipulado en 30 días, el ofertante perdería el dinero.

Tras el incumplimiento del comprador, los abogados de Dahan procedieron a notificar de la pérdida del dinero, por lo que el venezolano pidió una nueva prórroga que volvió a ser incumplida. A pesar de que el inmueble se encontraba en un litigio, Shy explica que ordenó a sus abogados proseguir con la nueva venta, por lo que el venezolano lo acusó de estafador y se le abrió un proceso en su contra.

Ante esta situación Interpol emitió una alerta roja contra Shy Dahan. Fue detenido por la policía del aeropuerto de Barcelona, España. Estuvo tres meses y medio preso en España, por primera vez en mi vida.

Extraditado a Panamá

Dahan llegó a Panamá extraditado de España el 8 de marzo. El 16 de ese mes ingresó al centro carcelario La Joyita. Su primer día tuvo que pagar 4.000 dólares para su custodia a sus carceleros.

La mañana del 14 de junio de 2018, el israelí Shy Dahan salió de La Joyita rumbo a un banco ubicado en la Calle 50, según el testimonio que ofreció al diario Panamá América. Fue trasladado, supuestamente, dos horas antes de que se empezara a transmitir la inauguración del Mundial de Rusia 2018, a eso de las 7:00 a.m.

Lo acompañó una cantidad no determinada de policías en un auto patrulla y otros policías, quienes presuntamente iban en carros particulares.

Al llegar a la entidad bancaria, la policía le advirtió no hacer ningún movimiento en falso porque, de lo contrario, peligraría su vida.

Le dijeron que le dispararían como "intentara alguna locura" y que explicarían a sus superiores que tuvieron que hacerlo porque quiso fugarse.

Fuga de película

Dahan entró solo al banco, sin esposas ni escoltas.

Los policías se quedaron afuera del banco "porque temieron ser grabados por las cámaras", se protegían, narró el israelí.

El exagente de la Mossad debía retirar un millón de dólares de aquel banco. Ese dinero se usaría para supuestamente pagar una extorsión en su contra.

Lo amenazaron de muerte y no fueron los reos, sino los uniformados, quienes recibían la plata producto de todas las extorsiones que sufrió en tres meses en La Joyita.

Por ello, una vez en el banco decidió evadirse. Dahan había contactado a personas que identificó como sus investigadores privados. Lo hacía constantemente, ya que pagaba a los policías por tener celular dentro de su celda, en el pabellón seis de La Joyita.

Ya les había dicho a sus hombres lo que haría una vez ingresaba al banco a sacar el millón de dólares que les pedían los uniformados. Todo estaba cuadrado.

Sin pensarlo, caminó hasta los estacionamientos del banco. Los guardias no lo vieron porque esos aparcaderos están detrás del local. Los policías esperaron, pero nunca se atrevieron a entrar, por las cámaras.

Dahan abordó un automóvil que lo esperaba. Se fue e incluso durmió esa noche en un apartamento en San Francisco.

"Soy empresario. Yo soy uno de los dueños del Casino Hilton Park Lane en Londres y tengo un portafolio de negocios de más de 50 millones de euros. No soy criminal. Ustedes tienen que entender eso, dijo en ese entonces a la prensa panameña.

La revista Mako reveló que el israelí estuvo en Argentina entre los meses de junio y julio del 2019, y que formó parte de una agrupación ortodoxa. Destacó que el israelí fue visto por varias personas en una comunidad judía e incluso, ingresó a la Argentina con el nombre de Shy Golan, uno de los que utilizaba para entrar y salir de los países

Una fuente de la comunidad judía en Buenos Aires reveló a Mako que Dahan se presentó ante la comunidad con el nombre de Shy Golan, y que trabajaba como supervisor de alimentos en restaurantes y carnicerías.

Venta de pruebas rápidas en Ecuador

Fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo quien informó -el 2 de junio- sobre la captura de dos ciudadanos israelistas, quienes habrían falsificado documentos para simular ser agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés) en Ecuador.

En un primer momento se les encontró 100.000 dólares. Un allanamiento a su lugar de residencia, en la provincia de Santa Elena, se les encontró 200.000 dólares más y tres autos de alta gama.

Dahan fue capturado junto a su compatriota Oren Sheinman.

Estos dos sujetos -dijo en ese momento Romo- que estaban vinculados con la venta de pruebas rápidas del covid-19 e insumos médicos y habrían estafado a otras personas, y es ahí -supuestamente- que nace el vínculo con Jacobo Bucaram.

Encontrado muerto en la Penitenciaría

La madrugada del 8 de agosto del 2020 encuentran a Shy Dahan muerto en su celda de la Penitenciaría. El parte policial detalla que Dahan fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente, lo que habría provocado su muerte; mientras que su compañero Orem Sheinman fue herido. Lo más obvio en esta situación es suponer que quien o quienes perpetraron el ataque se encontraban al interior de la cárcel.

Este momento Sheinman ha ingresado al sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía.

Antes, Código Vidrio difundió dos audios de conversaciones telefónicas que el israelí Shy Dahan mantuvo con el ex presidente Abdalá Bucaram y Jacobo desde la Penitenciaría del Litoral. En el primer diálogo se oye a Bucaram ofrecerle a Dahan controlar al tribunal que lo juzgaría, a través de una funcionaria de la Judicatura, en Santa Elena. Además, le garantiza los servicios de un abogado, en el juicio que investiga negociados en la compra de insumos médicos en Guayaquil. En el segundo audio, Dahan menciona a Jacobo y reclama a su interlocutor porque no le llamó su abogado. Por su parte, Bucaram denunció que es una persecución del gobierno en su contra y de su familia, pues se busca impedir su participación en las próximas elecciones. Además, reconoció haber conversado con Dahan.

Dahan: balas sobre mi cabeza

Fue el pasado 3 de julio cuando Dahan, en declaraciones exclusivas para la revista israelí Mako, aseguró haber pagado hasta 6.000 dóalres a cambio de su protección. El israelí detalló que entregaba el dinero a las mafias que dirigen la cárcel desde adentro y que incluso hay reos que portan armas automáticas.

«No le deseo a nadie en el mundo las condiciones en esta prisión. Dormimos aquí en el piso con insectos y reptiles, y aquí todo cuesta dinero. Los presos andan con armas automáticas. Pagamos entre 5.000 y 6.000 dólares mensuales para que no nos maten. No es una prisión, es un zoológico», declaró Dahan a la revista Mako.

El israelí aseguró que pagaba hasta 300 dólares diarios para que otros reos le protejan. «En prisión se enteraron que nos incautaron millones de dólares, entonces nos amenazan y extorsionan. Aquí todo es corrupto, sin dinero te mueres», agregó.

Mencionó que dos bandas criminales se disputan el control de la Penitenciaria del Litoral: Los Choneros y Los Lagartos, dos grupos que pelean permanentemente por ajustes de cuentas y la disputa del territorio para sus actividades delictivas.

Prueba de ello fue el incidente registrado el pasado 3 de agosto, en el que murieron 11 reos y otras 15 personas fueron heridas, entre ellos seis policías. Aunque en un inicio la versión oficial fue que se trataba de un motín al interior de la cárcel de Guayaquil, poco después las mismas autoridades confirmaron que se trataba de un enfrentamiento entre bandas.

El israelí Shai Dahan se encontraba ese día en su celda y documentó la situación. Envió fotografías que capturó desde el interior de la prisión.

«Me escondía dentro de mi celda, agachándome todo el tiempo. Las balas volaban sobre mi cabeza», dijo Dahan desde la prisión, «Toda esta pelea tuvo lugar a unos 20 metros de mí. Da miedo. Como en la guerra. No sé cómo me mantuve con vida. La gente gritaba. Las balas silbaron en todas direcciones. Esto no es una prisión, es un campo de batalla».

«Todos los días vivo y no muero gracias a Dios. Es una prisión donde la vida humana no tiene valor. Mi compañero y yo pagamos dinero a delincuentes para protegernos. No puedes dormir de noche porque no sabes si te despiertas vivo por la mañana», comentó.

La ambición de Jacobo

Dahan era una pieza clave en las investigaciones de la justicia ecuatoriana y su seguridad estaba comprometida. Sumó un riesgo adicional en su contra las declaraciones en las que vinculó a la familia Bucaram, por lo que las autoridades le ofrecieron un trato de cooperación a cambio de que intervenga como testigo. Con esto, ambos extranjeros serían trasladados a una prisión de mayor seguridad este lunes 10 de agosto.

A inicios de junio, al presentar su versión ante la justicia, Dahan aseguró que uno de sus compradores fue Jacobo Bucaram Pulley, actualmente investigado por presunta asociación ilícita para la venta de medicinas a los hospitales públicos del país.

Dahan confesó que Bucaram Pulley les compró 21.400 cajas de insumos por los que pagó USD 321.600 en efectivo. La transacción se habría realizado en una casa situada en Kennedy Norte, en Guayaquil. Cerrado el negocio, Dahan y Orem se dirigieron a Salinas.

La captura de los dos extranjeros se dio el 1 de junio y dos días después la Fiscalía dispuso un allanamiento en el domicilio del ex presidente Bucaram, dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la venta de insumos médicos. Allí se decomisaron decenas de cajas con pruebas covid.

Según el mismo Dahan, su captura fue posible por un error, producto de la ambición de su cliente. «Compramos estos kits por USD 3,75 y los vendimos por USD 19. Compramos 170.000 kits. Lo que nos hizo caer al final es que el hijo de un exfuncionario del Gobierno ecuatoriano decidió vender los kits por USD 68», develó en la entrevista para Mako.

De seguro la saga continuará, y los Bucaram serán los actores principales en este culebrón con ribetes mafiosos. (II) (jtr)