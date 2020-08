1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 07 Agosto 2020

Cerca de 12 ítems (medicamentos) fueron entregados al Seguro Social Campesino de la Zona 7, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. Serán distribuidas en cada uno de los dispensarios para atender las prescripciones médicas que requieren cada uno de los afiliados; que en muchos casos reciben en su domicilio, para precautelar su salud.

La atención en los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Zona 7, que comprende las provincias de Loja, Zamora y el Oro, ha sido continua durante la emergencia sanitaria, para lo cual cuentan con el abastecimiento de medicina necesarias para pacientes crónicos, en un 85%.

Marlon Aguirre, director del Seguro Social Campesino señaló: "Es un gran esfuerzo el que realizamos para cumplir con la extensa demanda de pedidos, creo que vamos por buen camino, sin duda es una situación que muchas veces se nos ha complicado, pero seguimos ahondando esfuerzos para no dejar de atender a las personas vulnerables."

El seguro Social Campesino ofrece programas de salud integrales en cualquier enfermedad y en sus propios dispensarios de atención médica, Uno de los beneficios de los campesinos y pescadores artesanales, al estar afiliado al Seguro Social Campesino, es la posibilidad de acceder a pensiones de jubilación; y, auxilio de funerales.

Puede acceder al Seguro Social Campesino, cualquier persona que tenga su residencia ubicada en un área rural y que cumpla los siguientes requisitos: pescadores artesanales, que no se benefician de la protección del Seguro General Obligatorio, que no reciban remuneración de un empleador, que no se haya convertido en empleador permanente.