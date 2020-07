El Telégrafo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Julio 2020

Estudiar en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) es un privilegio al que muy pocos jóvenes acceden. Esta universidad, ubicada en Cambridge (Estados Unidos), es una de las más reconocidas del mundo. Por sus aulas pasaron, entre otros, el astronauta Buzz Aldrin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el filósofo Noam Chomsky. Ahora será el turno de un ecuatoriano.

El ingeniero mecatrónico Matheo Moreno es el único estudiante ecuatoriano que fue admitido para los estudios de posgrado en 2021. El graduado de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) se inscribió en el programa Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management (GCLOG), que comenzará en enero del año entrante.

Moreno actualmente se desempeña como gerente de producción en Madeval, una empresa dedicada a fabricar cocinas, armarios y baños y otro tipo de infraestructura de interiores. Sin embargo, una de sus especialidades es codificar. Además maneja el Sistema Operativo Robótico, que podrá potenciar con su posgrado en el MIT.



El joven califica esta oportunidad como el reto más importante de su vida. También reconoce y destaca los conocimientos que aprendió en la UIDE para prepararse mejor al sistema de estudios estadounidense. A continuación las primeras sensaciones de Moreno, tras ser admitido en la mejor universidad del mundo, según el QS World University Ranking de 2020.

¿Cómo fue el proceso de admisión para el MIT?

El primer requisito fue el inglés. Trabajé muy duro para alcanzar el nivel C1 antes del proceso de admisión. Sin el idioma, es imposible. Otro factor importante para el proceso es la experiencia laboral y los registros académicos de los estudios realizados, así como la institución en la que se los realizó. El objetivo del MIT Global Supply Chain and Logistics Excellence network es formar a los nuevos líderes latinoamericanos en Supply Chain por lo que cada aptitud cuenta.

¿Qué recomendaciones puedes dar a otros estudiantes que aspiran a ingresar al MIT?

Mi recomendación es que no se rindan en el primer intento. En mi caso, si lo hubiera hecho, no estuviera donde estoy. Siempre tengan en mente a dónde quieren llegar y no se olviden de perseguir sus sueños.

¿Cuáles son sus aspiraciones a futuro una vez graduado de esta universidad?

Estoy seguro que esto me abrirá muchas puertas en mi vida profesional. La COVID-19 ha hecho que todas las empresas, ahora más que nunca, busquen mejorar su eficiencia y el supply chain es un peldaño importante para lograrlo, ya que permite optimizar los niveles de inventario y costos logísticos. ¿Conoces de alguna comunidad de ecuatorianos en el MIT? No, por lo pronto no. Espero tener la oportunidad de conocer a ecuatorianos en el MIT cuando vaya a Cambridge. En este año soy el único ecuatoriano de la clase. (I)

Fuente: El Telégrafo