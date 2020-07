1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Julio 2020

El Ministerio de Inclusión Económica y Social informó que de enero la fecha se ha procesado un total de 1.739 denuncias por cobros irregulares de bonos y pensiones; lo que significa que se tendría que recuperar un valor de $185.251,29, cinco veces menos que el año 2019 donde se tenía que recuperar alrededor de $900,000. En el 2020 se han duplicado los bonos y pensiones a 1´975.000 beneficiarios.

El MIES ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado 196 denuncias por tratarse de un tema penal. El ministro del MIES, Iván Granda, rechazó este tipo de acciones criminales en contra de los grupos más vulnerables del país y aseguró que como institución que cuida la familia se brindará el acompañamiento necesario a los perjudicados y que para ello existe un seguro que les permite recuperar lo que por derecho les pertenece; además, dijo que se realizará el seguimiento necesario para que los culpables sean sancionados.

“Desde que iniciamos la gestión en el MIES, denunciamos estas irregularidades y hemos actuado a la brevedad para evitar cobros fraudulentos. Instalamos un sistema de seguridad que nos permite tener mayor seguridad, antes no existía y también estableceremos un proceso de bancarización, así se controlará mejor la situación y los beneficiarios serán parte de la red financiera nacional. Gracias a estos mecanismos, los cobros indebidos han disminuido a pesar de que se han duplicado los bonos. Es importante que los perjudicados realicen la denuncia respectiva en cualquiera de los 46 balcones de servicios MIES para acceder al seguro y al pago correspondiente. Tenemos un seguro para estos casos y que la persona que más necesita no sea perjudicada. No vamos a desproteger a estas familias, se les va a pagar”, aseguró el Ministro.

Cuando un beneficiario se sienta afectado, las denuncias deben ser presentadas en cualquiera de los 46 Balcones de Servicio del MIES. Los requisitos para presentar este tipo de denuncias son: Cédula de ciudadanía del Beneficiario del Bono, acta de denuncia suscrita por el usuario (formulario entregado por el MIES en el balcón de servicio) y en caso de existir un representante de cobro del bono, se solicita la copia del poder especial notariado.

Una vez presentada esta documentación, la Dirección de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo investiga y valida la información presentada y solicita a las instituciones financieras encargadas del pago, los descargos y documentación para probar el cobro respectivo del usuario. Este trámite se cumple en un plazo máximo de 21 días. Transcurrido este periodo, de no presentarse los respaldos necesarios por parte del agente financiero, el MIES inicia la etapa de descuento de valores en un proceso que dura entre 30 a 50 días. Los valores descontados al concentrador financiero, son devueltos al usuario a través de cualquier punto de pago a nivel nacional (10.200 en todo del país).

De existir varias denuncias asociadas al cobro irregular y masivo de bonos en una sola localidad o a un segmento específico de beneficiarios, se notifica a la Dirección de Patrocinio del MIES para que inicie acciones legales con la Fiscalía General del Estado. “El MIES no es la víctima de la estafa, pero cumple su rol de denunciar ante las autoridades competentes. En este año, hemos reducido a la décima parte de cobros indebidos con relación al 2019 porque se ha implementado un sistema de seguridad informática y se suspendieron 486 puntos de pago con irregularidades a nivel nacional” puntualizó el ministro del Mies.