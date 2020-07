1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Julio 2020

Agustín Albán, presidente del COE Pichincha, indicó que ampliar el toque de queda, disponer ley seca o retroceder al semáforo rojo no será viable como medida de prevención mientras no exista responsabilidad en los ciudadanos.

Dijo que el número de contagios en Pichincha es casi idéntico que el de Guayaquil, pero en un nivel más amplio.

"No podemos tomar otras medidas, no podemos decirle a un ciudadano no salga a ganarse la vida. Lo que sí podemos decir es salga si es usted quien tiene que salir", dijo en entrevista con Notimundo.

El presidente del COE Pichincha también indicó que durante las últimas ocho semanas la provincia “ha llevado a tope” la capacidad hospitalaria.

Informó que este miércoles, 23 de julio de 2020, se realizará una reunión con las autoridades del COE Nacional para analizar el impacto de las disposiciones en Pichincha.