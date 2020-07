1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Julio 2020

Este martes 21 de julio, a partir de las 15h30, continuará la sesión del Pleno 674, en modalidad virtual, en la que se tramitará el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La propuesta incorpora en la malla curricular de las instituciones públicas y privadas la materia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a partir de la educación inicial hasta el bachillerato.

Las escuelas de conduccción e instituciones de educación superior encargadas de la capacitación, formación y entrenamiento para conductores profesionales y no profesionales contarán adicionalmente con la acreditación por parte del ente nacional responsable de la calidad del Sistema de Educación Superior, lo que garantizará el mejoramiento de los niveles educativos y de formación en la temática.

Las horas de formación práctica de conducción, no podrá ser inferiores al 40 % del contenido total de la malla curicular. Los cursos para la obtención de la licencia de conducción no profesional, no podrán tener una duración menor a 90 horas académicas. Para el caso de cursos de la obtención de la licencia de conducción profesional, el número mínimo de horas académicas será de 480.

Los conductores profesionales se someterán anualmente a los exámenes médicos, psicológicos, psicosensométricos y teóricos.

Identificación de cadáveres

Posteriormente, según el orden del día, se analizará la resolución para que el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos López, responda sobre el manejo e identificación de cadáveres en los diferentes hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil.

Vacuna contra Covid

Adicionalmente, el Parlamento tramitará las resoluciones para sumarse a la Declaración de Presidentes de los Parlamentos Regionales de América Latina, Parlatino, Parlandino, Parlasur y Parlacen emitido con fecha 24 de junio de 2020, para que la vacuna contra el Covid-19 sea accesible para el mundo en forma gratuita; y, para designar a la Comisión de Participación Ciudadana que analice el informe presentado por el Presidente de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, el 24 de mayo de 2020.