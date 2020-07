1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 18 Julio 2020

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), da a conocer a la población ecuatoriana sobre la publicación de la alerta emitida por la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) mediante la cual comunica que el fabricante Chengdu Ai Qin E-commerce Co. Ltd inició el retiro de 1.362 pares de lentes de contacto de colores en los Estados Unidos.

Se ha encontrado que series relevantes de lentes de contacto se han distribuido sin la aprobación de la FDA y pueden representar una amenaza para la salud.

El comunicado de la FDA indica que los lentes de contacto de colores se vendieron a través de la página web www.ttdeye.com y se enviaron directamente al cliente desde el 08/05/2019 hasta el 10/11/2019.

Los productos retirados fueron fabricados en agosto de 2018 y pueden ser identificados por el nombre del producto y la fecha de fabricación, «2018-08», que se encuentra en la etiqueta del empaque.

Arcsa ha detectado que en Ecuador se comercializan a través de la red social Facebook los lentes de contacto de colores marca TTDEYE los cuales no poseen Registro Sanitario vigente.

Cabe resaltar que la comercialización de los productos de uso y consumo humano a través de las redes sociales y plataformas de comercio virtual no son establecimientos controlados por la Agencia; por lo tanto, no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos ofertados.

Adicionalmente, la ciudadanía puede conocer si los productos ofertados poseen Registro Sanitario ecuatoriano vigente consultando la base de datos que se encuentra publicada en la página web de la Agencia accediendo al siguiente link: https://www.controlsanitario.gob.ec/base-de-datos/; o , por medio de la aplicación Arcsa Móvil para celular.

Arcsa invita a la ciudadanía a adquirir medicamentos y dispositivos médicos que cuenten con Registro Sanitario ecuatoriano vigente, y que estos sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados; a su vez, informar sobre la venta o distribución de los productos objeto de la alerta a través del correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o por medio de la aplicación Arcsa Móvil, así como cualquier evento adverso relacionado con los dispositivos médicos al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.