1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Julio 2020

Este viernes, 17 de julio, científicos ecuatorianos y la Organización Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), cuestionaron la validez científica del uso del Dióxido de Cloro (CDS), como alternativa, para combatir el virus del Covid-19, en su comparecencia en la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón. Afirman que se necesita evidencia científica que demuestre su seguridad.

Enfatizaron en el confinamiento, distanciamiento social, tapabocas y lavado de manos, como las medidas de prevención que tienen varias revisiones sistemáticas que sí funcionan y además apuntan a que el Estado facilite los procesos de investigación científica. Garzón cree que es fundamental apoyar a la ciencia y conminó a entidades y academia a aunar esfuerzos para que en el marco de un proceso investigativo serio, apegado a la bioética se logre determinar si la molécula es efectiva.

María Belén Mena, PhD, catedrática de farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador; experta en medicamentos y publicidad engañosa; aseguró que en la actualidad no existen datos, ni evidencia científica que permitan afirmar que el Dióxido de Cloro sea seguro, eficaz o de calidad. Más bien, hay reportes de datos que cuestionan su seguridad, que evidencian efectos indeseables graves, que podrían poner en riesgo las vidas de pacientes.

Recordó que los medicamentos deben pasar por varios estudios que permitan evaluar su riesgo/beneficio y, deben ser publicitados bajo su verdadera naturaleza y función, ya que cada día la población está expuesta a publicidad engañosa, llevándolos a ideas erradas.

Enrique Terán, docente e investigador universitario en biomedicina y salud por más de 20 años, dijo que llegar a tener un producto exitoso, después de muchos procesos lleva alrededor de 12 a 15 años de estudios. Aseguró que al momento no encuentran justificativo y estudio para el uso del Dióxido de Cloro. Argumentan que los pacientes se curan con esta sustancia, pero muchos se curan sin hacer nada, por lo tanto no es criterio válido, aseguró y explicó que lo que se hizo en Guayaquil a parte de “ser una experimentación antiética, no es evidencia”.

El investigador aclaró que las pruebas rápidas de coronavirus dan falsa seguridad y no deberían salir a la venta sin validar su rango de confiabilidad. Cuestionó que Arcsa haya aprobado un sinnúmero de pruebas rápidas sin ningún tipo de validación.

La posición de la OMS/OPS, frente al tema, es que toda intervención y tratamiento debe estar basado en evidencia sustantiva, que haya tenido una revisión de pares y que haya pasado por el rigor metodológico de un estudio aleatorio como debe ser en estos casos.

Junto a un asesor, Gina Watson, representante de la organización en Ecuador, hizo una presentación de esta posición. Dijo que todavía hay mucho camino que andar sobre Covid-19 y se están generando evidencias diarias, a través de los estudios globales.

Aseguró que Arcsa no es una agencia de categoría cuatro, que haya sido acreditado internacionalmente para emitir registros sanitarios y el tipo de autorizaciones que se requeriría para hacer un estudio de esta naturaleza.

Criterio contrario

A diferencia de los criterios anteriores, Ernesto Pazos, médico intensivista, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Enrique Garcés, paciente con grado de gravedad máxima de Covid-19, dio su testimonio y sostuvo que el tratamiento con Dióxido de Cloro salvó su vida al igual que la de sus familiares. Cree que en emulsiones tan bajas como las que se sugieren tomar no llega a ser tan tóxico, al tiempo de pedir se abra la posibilidad de nuevos estudios y más investigación. Aseguró que las fundas de transfusiones sanguíneas; los sistemas de hemodiálisis y todo los circuitos están desinfectadas con esta sustancia.

Los asambleístas recalcaron que la Comisión enfoca su labor en precautelar la salud y el bienestar ciudadano y que todo producto antes de salir a la venta debe pasar por el proceso científico establecido.