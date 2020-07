1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Julio 2020

Con el propósito de precautelar la seguridad y garantizar la continuidad de los controles de salud de los pacientes, el Hospital General del Norte de Guayaquil "Los Ceibos", designado el 17 de marzo de 2020 como unidad centinela para la atención de pacientes COVID-19, ofrece consultas médicas virtuales en 36 especialidades y subespecialidades médicas.



Cardiología, dermatología, otorrinolaringología, urología, neurología, medicina interna, ginecología, alergología, nefrología, oftalmología, neumología, reumatología, traumatología, endocrinología, gastroenterología, ginecología, pediatría y medicina familiar, endocrinología pediátrica, cardiología pediátrica, son algunos de los servicios que brinda la casa de salud.



Para que los pacientes del Hospital "Los Ceibos" puedan agendar y reagendar oportunamente las citas médicas, se ha puesto a disposición el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Así lo destacó Irma Zambrano, responsable del área de Admisión. Añadió que a través de esta vía se receptan los siguientes datos personales actualizados: nombres completos, teléfono de contacto, dirección domiciliaria, especialidad y/o subespecialidad, motivo de consulta y copia de la cédula de ciudadanía.

En caso de ser transferido de otra unidad médica, el paciente debe adjuntar, además, la hoja de derivación y/o referencia, para que el personal de Admisión pueda atender de manera ágil el requerimiento.



Cinthia G., de 50 años, es una de las pacientes que recibió atención a través del servicio de consulta médica virtual asistida. "Tenía miedo de acercarme al hospital, por eso decidí contactarme vía telefónica con el área de Admisión y me comunicaron de esta modalidad. He recibido una excelente atención por parte de los servicios de Ginecología y Neurología; asimismo, me han entregado todos mis medicamentos".



Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Hospital "Los Ceibos" ha brindado 39.193 consultas médicas virtuales asistidas, gracias al esfuerzo, en conjunto, con las áreas de Admisión y Consulta Externa, sus especialistas continúan brindando todo su contingente para garantizar la atención en salud en medio de la pandemia.