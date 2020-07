1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 06 Julio 2020

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, afirmó que -en este momento- en Quito está saturado los tres niveles de atención.

"El ministro es buena persona, pero no sabemos a quién responde, porque dice que todos están siendo atendidos pero hay gente muriendo en carpas, en ambulancias y hay gente en espera de ser atendida. Que diga las cosas como son y no para dar gusto a un tercero que no sabemos ni quién es", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

Señaló que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no ha estudiado epidemiología, salud pública o infectología, como para tener experticia y saber cómo manejar la epidemia. “No pueden hablar y decir que vamos abrir las playas, puede ir gente contagiada y que no lo sepa”.

En este sentido, cuestionó que las afirmaciones de las autoridades han minimizado las advertencias de la Federación Médica.